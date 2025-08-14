Priske: S Rrahmanim jsem velmi spokojený, Milla zahrál slušně. Co zranění?
PŘÍMO Z JEREVANU | Při zápase byl jako vždy emotivní. Tu spustil na čtvrtého rozhodčího, že jeho kolegové měli odmávat ofsajd. Tu se čílil, že domácí opora nedostala po faulu na Angela Preciada přímo červenou kartu. Musel i sledovat, jak jeho tým zahazuje šance, tudíž možnost Araratu vyřadit Spartu neumírá. Nakonec všal Letenští v Jerevanu vyhráli 2:1 a postupují do play off Konferenční ligy. „To je ultimátní cíl,“ říkal trenér Brian Priske.
Ten se povedlo splnit.
„Ale není to jediná věc, také jsme chtěli vyhrát, udržet vítěznou šestý zápas za sebou. Také jsme chtěli odehrát dobré utkání do defenzivy, nedat soupeři tolik příležitostí.“
Museli jste však také znovu přepnout na evropský pohár. Je to složité?
„Psychicky to není výzva, ale velkým faktorem je fyzická kondice. Hrajeme každé tři dny, k tomu je tu dlouhé cestování. Hráli jsme v Kazachstánu, nyní v Arménii. Ale je to součástí toho, že hrajeme za Spartu, to je ta výzva. Jestli je to těžké, není důležité. Máme za sebou osm zápasů, týmy v české lize čtyři. Jak říkám, zavázali jsme se k tomu, že budeme mít náročný program.“
V neděli už hrajete v Liberci. Vrátí se někteří zranění?
„Uvidíme, kdo nám bude chybět. Musíme počkat do soboty. Věřím, že se někteří vrátí, budou schopní další dny trénovat a dostat se zpátky do formy.“
V Jerevanu museli střídat pro zranění Adam Ševínský a Magnus Andersen, navíc byl ostře faulován Angelo Preciado. V jakém stavu jsou?
„Myslím, že Ševa bude OK, i když si stěžoval, že se necítil dobře. Na Angela se musíme podívat, nebyl to hezký zákrok, možná bude mít trochu větší kotník. Magnus cítil křeče ve stehenním svalu, byl trochu unavený, protože odehrál hodně minut v posledních zápasech.“
Opět skóroval Albion Rrahmani. Proč je na vlně?
„Jsem s ním velmi spokojený, tradičně pracoval velmi tvrdě, proto posledních dvacet minut už tahal nohy a ztrácel intenzitu, v tom se ještě musí zlepšit, aby v systému makal na sto procent po celou dobu. Jinak dal skvělý gól, parádně zakončil, z toho mám velkou radost, na to jako kouč koukám.“
V útoku nastoupil také Kevin-Prince Milla. Jak se předvedl?
„Zahrál slušně. Byl to jeho první start v základní sestavě, první v Evropě. V první půli měl hodně energie, pak postupně upadla, což je normální. Musí se přizpůsobit našemu stylu hry, který je trochu odlišný, než byl zvyklý v Dukle.“