Bizarní oslavy fotbalistů Burnley po ligovém triumfu: Bubnování na zadek a slepice!

Skvělá sezóna se sladkou tečkou. Přesně tak by zřejmě letošní ročník anglické Championship shrnuli všichni, kdo mají co dočinění s týmem Burnley. Mančaft, kde svého času úspěšně působil i Čech Matěj Vydra (toho času v Plzni), ovládl dominantním způsobem druhou nejvyšší anglickou soutěž a svůj triumf stvrdil vítězstvím 1:0 v úterním derby proti odvěkým rivalům z Blackburnu.

»The Clarets«, jak se Burnley přezdívá díky typické barvě dresů, nasbírali za celý ročník pouze tři prohry a postup do prestižní Premier League slavili už začátkem dubna. Nyní se jim podařilo dvě kola před koncem definitivně dotáhnout i ligový triumf a radost se mohla podruhé rozjet naplno. Nutno podotknout, že hráči i představitelé byli více než nachystaní. Oslavy propukly ihned po konečném hvizdu na stadionu rivalů z Blackburnu a obsahovaly nafukovací poháry, roztodivné masky i netradiční okamžiky pro pobavení fanoušků.

Jedním z momentů, na které se zřejmě dlouho nezapomene, byl okamžik, kdy si brankář Bailey Peacock-Farrell omotal svého spoluhráče Connora Robertse kolem pasu a začal jeho hýždě používat jako bonga. Došlo samozřejmě i na tradičnější projevy radosti, jako je například vyhazování trenéra do vzduchu, nebo oslavný skluz po břiše směrem k věrným podporovatelům.

Po zápase byl pořádně nadšený i bývalý vynikající obránce Vincent Kompany, který je aktuálně trenérem sympatického celku. „Nevím, jestli si kluci uvědomují, co to znamená pro lidi z Burnley. Vyhrát titul v Ewood Parku, to jsme si nemohli ani vysnít. Den, který pro nás bude žít věčně, a obrovský úspěch,“ neskrýval nadšení a dojetí.

Fantastické tažení Burnley samozřejmě zaujalo i velkokluby jako Chelsea a Tottenham, které projevily zájem angažovat úspěšného kouče. Podle informací SunSport ale plánuje sedmatřicetiletý Kompany setrvat na stadionu Turf Moor.