Kouč Lyonu o sezoně: Začíná nový projekt. Karabec? Takových hráčů moc nemáme
Prožil velmi nervózní minulé týdny, během nichž rozprášil hrozbu pádu do druhé ligy. Přesto Olympique Lyon vstupuje do nové sezony nejvyšší francouzské soutěže v úspornějším režimu než dřív. „Začínáme s novým projektem a novými hráči. Myslím, že jsme v přípravě odehráli dobré zápasy a věřím, že jsme připravení,“ líčil na tiskové konferenci kouč Paulo Fonseca, jenž má k dispozici také dva české hráče Pavla Šulce a Adama Karabce. Ke druhému z nich se krátce vyjádřil.
Lyon je stále světová značka. Má zvuk, šmrnc. Ale taky se v posledních měsících dostal do finančních problémů, které ho nejméně na následující sezonu ovlivní.
„Když jsem byl na dovolené a dozvěděl se o možném sestupu, trochu jsem se bál. To nebudu před vámi skrývat,“ zmínil kapitán týmu Corentin Tolisso. „Nemohl jsem dělat nic jiného, než čekat. Naštěstí se podařilo problémy vyřešit a dnes je všechno lepší. Myslím, že nás to všechny stmelilo,“ pokračoval.
Mužstvo, které v minulé sezoně Ligue 1 skončilo na šestém místě a zajistilo si účast v ligové fázi Evropské ligy, přišlo o dvojici klíčových borců. Ryan Cherki, pravé křídlo, přestoupil do Manchesteru City za 36,5 milionu eur, v přepočtu víc než 900 milionů korun. A Alexandre Lacazette odešel jako volný hráč. Jen tato dvojice obstarala v uplynulém ročníku 23 ligových gólů.
„Ano, máme jiný tým,“ podotkl Paulo Fonseca. „Někteří důležití hráči odešli, ale máme jiné. Jsou připraveni spolupracovat. Máme tým, který funguje víc jako kolektiv. Nejdůležitější je, abychom si vytvořili identitu a herní styl, který nám umožní mít ambice,“ vysvětlil.
Mezi nováčky se objevili dva čeští hráči. Pavel Šulc přišel z Viktorie Plzeň za částku, která by se s bonusy mohla vyšplhat až na deset milionů eur (250 milionů korun). Vedení klubu pak získalo Adama Karabce na roční hostování, za což zaplatila Spartě rovnou 300 tisíc eur. Součástí dohody je opce na trvalý přestup v hodnotě 4,3 milionu eur i s bonusy. Dohromady může jít až o 115 milionů korun.
Karabec by měl rozšířit možnosti Lyonu v ofenzivní fázi. Zatím se očekává, že jde o hráče do rotace. „Je to levonohý hráč a takových moc nemáme. Je technicky silný, dokáže hrát ve středu hřiště nebo na křídlech,“ poznamenal Fonseca k dvaadvacetiletému českému hráči.
Další změny v kádru mohou ještě nastat. „Je pravda, že trh je stále otevřený a máme možnost získat další hráče. Jsem ale spokojený s týmem, který mám k dispozici. Jsem šťastný za hráče, které jsme získali. Stejně tak za ty, které jsme udrželi,“ poznamenal Fonseca.
Lyon odstartuje novou ligovou sezonu na hřišti Lens. Šulc a Karabec by měli být připraveni zasáhnout do utkání. „Jsme velmi pozitivní, věříme si. Víme, že to bude těžký první zápas, ale jsme sebevědomí. Věřím, že odehrajeme dobré utkání,“ zakončil kouč.
„Pokus se nám podaří zopakovat to, co jsme předvedli v přípravných zápasech, bude to dobré. Mám důvěru v tento tým, stejně tak v trenéra,“ řekl Tolisso. „Tak proč nebýt příjemným překvapením roku?“ usmál se.
Jak bude Lyon s českou stopou v kádru nakonec úspěšný, se teprve uvidí. Každopádně pokračuje v první lize, což je nyní zásadní.