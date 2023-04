Střet československých legend: Šťastný se musí omluvit Golonkovi! Co provedl?

Dlouhých deset let. Takovou dobu trval spor mezi bývalými hokejovými reprezentanty Peterem Šťastným (66) a Jozefem Golonkou (85). První jmenovaný nazval svého soka soudruhem, estébákem a komunistou. Celá záležitost skončila u soudu, který nyní vyřkl finální verdikt.

„Ať žijí komunisti a estébáci,“ volá Šťastný s notnou dávkou sarkasmu na Golonku v dokumentu o slovenském hokeji, zatímco stojí na ledě bratislavského stadionu Ondřeje Nepely. „Soudruhu,“ dodává. Právě tato označení Golonku vytočila natolik, že se rozhodl bránit soudní cestou.

Někdejšího hvězdného útočníka NHL zažaloval na základě ochrany osobnosti, přičemž teď může slavit úspěch. „Pro mě je to zadostiučinění. To, co se stalo, mi zasadilo velkou ránu,“ svěřil se Golonka pro server tvnoviny.sk a pokračoval. „Aby mě někdo, kdo sem přijede ze zahraničí na výlet, označil za někoho a přitom to nebyla pravda, pak to vykřikoval ještě po celé republice, bylo pro mě náročné,“ doplnil stříbrný olympionik.

Veden v archivech ano, ale...

Golonka tak dosáhl svého cíle, kdy po Šťastném požadoval slovní odškodnění. O majetkovou náhradu v tomto případě nešlo. Na svou obhajobu předložil poškozený ilustrační list z Ústavu paměti národa. O sobě prohlásil, že nikdy v minulosti nebyl veden jako člen Komunistické strany Československa ani Státní bezpečnosti. I přes tohle tvrzení je ale jeho jméno zaznamenáno v archivech, nicméně jen jako pověřená osoba. To jako důkaz ve prospěch druhé strany nestačilo.

Šťastný uvedl, že měl v dokumentu uvádět jen svůj názor, ale verdikt soudu to nijak nezmírnilo. Výsledek? Nařízená omluva Golonkovi a zaplacení nákladů za vedení sporu. Neuspěl ani s odvoláním, které Nejvyšší soud SR zamítl 26. dubna. Nejslavnější z věhlasné hokejové bratrské trojice tak nyní musí odeslat písemnou omluvu. Ani jeden z aktérů se přitom vyhlášení rozsudku Nejvyššího soudu neúčastnil.