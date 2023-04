Zájem z NHL? Potěšilo mě to, motivace do další práce, neskrývá obránce Koch

S Vítkovicemi se po třech velmi slušných sezonách obránce Patrik Koch (26) loučí. Sportovní ředitel ostravského klubu Roman Šimíček potvrdil, že má podepsáno v Třinci. Ovšem zájem je o Kocha i z NHL. Lasem točí Arizona. Co na to řízný bek? Jaké jsou v současné chvíli jeho priority? Před odjezdem na sraz se slovenskou reprezentací o tom mluví v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz.

Roman Šimíček řekl, že máte podepsáno v Třinci. Podle našich informací se o vás zajímá i Arizona. Můžete okomentovat, jaká je u vás aktuální situace?

„Můžu se vyjádřit jen v tom smyslu, že v Česku mám podepsán jiný extraligový klub. Ale jsme domluvení, že než oni to zveřejní oficiálně, tak já se k tomu vyjadřovat nemůžu. To bych nerad porušil. A zámoří? Komunikoval jsem s nějakými skauty, ale teď se fakt soustředím na reprezentaci. Pak se uvidí. Budu se v prvé řadě snažit zabojovat o mistrovství světa, což by mi pak třeba mohlo i pomoct. Ale momentálně je situace taková, že se soustředím na reprezentaci, chci tam podat co nejlepší výkony.“

Potěší zájem ze zámoří? A že je šance o NHL bojovat?

„Určitě. Tohle je sen každého hokejisty odmala. Potěšilo mě to a zároveň je to pro mě motivace do další práce a zlepšování. Budu se snažit předvést v tom nejlepším světle.“

Ve Vítkovicích jste byl tři roky, nebyla šance zůstat? Předpokládám, že klub zájem měl.

„Tak. To je otázka na ně, k tomu bych se nechtěl vyjadřovat. Teď nás čeká, i s Máriem Grmanem, v úterý reprezentační sraz, kde se budeme hlásit.“

Z Vítkovic máte do národního týmu pozvánku jen vy dva. Nečekal jste víc zástupců klubu po velmi slušné sezoně? O nominaci bojovali například Stezka, Lakatoš, Fridrich...

„Tohle já nemůžu komentovat, není to v mé kompetenci. Za sebe jsem rád, je to čest, když mě povolají. I za Mária (Grmana) jsem rád, že si můžeme sezonu prodloužit.“

Jste fit? Žádné velké šrámy z play off?

„Jo, v pohodě. Samozřejmě, bylo to náročné, ale naštěstí žádné větší zranění se mi nepřihodilo. Klepu to. Týden odpočinku je podle mého ideální na to, abychom znovu načerpali nové síly.“

Na seniorském mistrovství světa jste za Slovensko hrál jen jednou v roce 2019. Máte velkou motivaci si na šampionátu znovu zahrát?

„Jednoznačně. Byl bych moc rád, kdyby se mi to po nějaké době zase podařilo. Je to čest. Mistrovství je třešnička na dortu po celé sezoně. Pojedu na sraz s pokorou a budu se snažit trenéry přesvědčit a tým udělat.“

V Ostravě jste se byl na zápasy Česka a Slovenska podívat?

„Měl jsem nějaké povinnosti, osobně mi to nevyšlo. Ale sledoval jsem kluky a fandil jsem jim.“

Vyřazení s Vítkovicemi v semifinále už přebolelo? Historický obrat série z 0:3 na 4:3 jste neměli daleko.

„Máme z toho pořád všichni pachuť, chyběl jediný gól, aby se nám finále povedlo. To mrzí velmi, byli jsme fakt blízko. Nešlo ani tak o obrat, ale o finále. To nás mrzí všechny. Ale myslím, a hodnotilo to tak i vedení, že sezona byla svým způsobem i úspěšná. Ale je to škoda, na finále jsme měli. Byla to výborná série, vyrovnaná a nám chyběl poslední krůček.“

Vaše gólová paráda ze závěru druhého prodloužení v pátém semifinále měla ohlas?

„Blízcí a kamarádi měli radost. Jako já. Prožívali play off s námi, byl to pěkný, emotivní moment. Pár slziček v rodině bylo.“ (usmívá se)

Finále mezi Třincem a Hradcem Králové sledujete? Sondujete, kdo by mohl být pro slovenskou reprezentaci případně k dispozici?

„Všichni kluci hrají výborně, je na trenérech, koho vyberou. Ale hrají parádně.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE