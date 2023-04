Parťáci z nároďáku: Pasta a střelec? Spíš nahrával. Jednou dostane céčko

Otevřel skóre celé série, druhou trefu přidal ve třetím dějství. V 10. minutě čtvrtého duelu pálil po jeho průniku Pavel Zacha a všudybyl Brad Marchand šťouchnul puk za čáru. David Pastrňák v play off má zatím dva góly. Soupeři z Floridy mu znechucují život, ale za Boston se prosazují i jiní. Po vítězství 6:2 v nedělním zápase mu k postupu schází ještě jedna výhra.

David Pastrňák se na play off vytasil s „muletou“, jakou nosil na hlavě Jaromír Jágr . V základní části NHL se 61 góly přiblížil na dostřel jeho českému rekordu. V play off na něj házejí deku hlídači z Floridy a snaží se superhvězdu Bruins přidusit. K tomu vypadli zranění centři Patrice Bergeron a David Krejčí . I proto se Pastrňák tak výrazně neprosazuje. Ale všechno může přijít.

Stačil ještě gól a dohnal by Jágra. I v předchozích ročnících se Pasta v úplných sezonách pohyboval mezi třiceti, čtyřiceti zásahy. Ovšem pistolník nebyl odjakživa. Na stříbrném šampionátu osmnáctek 2014 se stal nejlepším střelcem Jakub Vrána s osmi trefami. Pastrňák měl pět asistencí. „Spíš připravoval šance. Ale že by byl vyloženě střelec, to ne,“ potvrdil další medailista Jiří Černoch.

Jiří Smejkal dal před devíti lety na osmnáctkách čtyři góly. Pastrňáka zažil i o dva roky později na mistrovství světa dvacetiletých v Helsinkách, kam ho pustili z Bostonu. „Pamatuju, že ještě než jsme začali jezdit na nároďáky, říkalo se, jak si