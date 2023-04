Roční handrkování je u konce? Zástupci Ledecké odsouhlasili smlouvu se svazem

Zástupci trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké odsouhlasili reprezentační smlouvu pro alpské lyžování, řekl na středeční schůzce s novináři prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček. Čeká se na podepsaný originál, do té doby Trávníček nepovažuje vleklá jednání za úspěšně uzavřená. Svaz s týmem Ledecké o podmínkách reprezentačních smluv na další olympijský cyklus jednal od loňského června. Těsně před březnovým návratem po zranění Ledecká podepsala smlouvu pro snowboarding, ale ta lyžařská ještě uzavřena není.

Základní text je pro oba sporty, kterým se Ledecká věnuje, obdobný. Smlouvy se ale liší v příloze, ve které se jedná o umístění log na kombinéze. O tom se v poslední fázi obě strany dohadovaly. Zdá se, že jednání se chýlí ke konci. „V neděli byla e-mailově potvrzena textace reprezentační smlouvy ze strany zástupců Ester Ledecké. Obdrželi jsme sken podepsané smlouvy,“ uvedl Trávníček.

Ten je zároveň šéfem společnosti Sport Invest Marketing, se kterou Ledecká po minulé sezoně ukončila dlouholetou spolupráci. V roce 2018 vyjednával o reprezentační smlouvě na straně Ledecké. Tentokrát se podle vlastních slov jednání přímo neúčastnil. „Jedinou výjimkou byla schůzka na půdě Národní sportovní agentury,“ poznamenal.

Největší kus práce podle něj odvedli generální sekretář Jan Šindelář, šéf úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek a na konci člen výkonného výboru svazu Filip Brýdl. „Z hlediska času to náročné bylo a myslím si, že všichni zúčastnění jsou těmi jednáními vyčerpáni. Pokud bude originál smluv podepsán všemi stranami, tak to bude šťastný konec,“ poznamenal Trávníček. Originály smlouvy zatím na půdě svazu nejsou. Trávníček předpokládá, že jsou na cestě. „Ale neberu to jako hotovou věc,“ dodal.

K lyžařským závodům se Ledecká po zlomenině klíční kosti z minulého léta nestihla vrátit. Přišla o celý ročník Světového poháru i mistrovství světa. V nedávno skončené sezoně závodila Ledecká jen dvakrát na snowboardu. Na závěr Světového poháru skončila druhá v paralelním obřím slalomu ve slovinské Rogle a vyhrála paralelní slalom v německém Berchtesgadenu.