Šampion Oktagonu Keita: Polepšený kriminálník!

Nebýt smíšených bojových umění, třeba by stále hnil ve vězení. Belgický šampion Oktagonu Losene Keita (25) s bilancí 10:0 díky MMA zapomíná na svou kriminální minulost.

Rodák z Guineje měl po přestěhování do Belgie pletky se zákonem kvůli pouličním rvačkám. Když spadla klec, navštívily jej máma a sestra. „Ta brečela a se mnou to hnulo. Věděl jsem, že už to nesmím dělat,“ svěřil se Keita, který se v kleci Oktagonu utká o titul v pérové váze s Jakubem Tichotou (22).

Oktagon 42

Čekání je u konce, Oktagon se vrací do Bratislavy na legendární Zimní stadion Ondreje Nepely a slibuje nezapomenutelný zážitek. Zlatým hřebem bude souboj o titul Keita vs. Tichota. Galavečer se koná už v sobotu od 18 hodin. Akci živě vysílá Oktagon.tv.