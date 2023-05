Nechutný moment v bojovém sportu: Brutální trenér zlomil svému žákovi (†7) vaz!

Představte si, že jako rodič pošlete své malé dítě na trénink samba, ze kterého se už ale vinou trenéra nikdy nevrátí. Noční můra, že? Přesně tu si nyní prožívají rodiče Farida Bakarova (†7), kterého jeho kouč umlátil k smrti!

K děsivé události došlo v Ázerbájdžánu, konkrétně ve městě Sumqayit, kde to trenér Mehman Chalilov přehnal s horlivostí během tréninku samba, který v minulosti výrazně ovlivnil techniky v judu. Jedná se o bojový sport, který je rozšířen především v zemích bývalého Sovětského svazu.

Podle webu Qayqazinfo.az měl bronzový medailista z Evropských her malého Farida mlátit, tahat za vlasy a za uši, kopat do něj, obracet ho hlavou dolů a třást s ním. Výsledek? Zlomený vaz a následná smrt vlastního svěřence! Nepomohl ani okamžitý převoz do nemocnice.

Chalilov byl zadržen policií, která poté proti němu zahájila trestní stíhání ve věci úmyslného způsobení těžké újmy na zdraví s následkem smrti oběti z nedbalosti. Jako důkaz policistům poslouží záběry z kamery, které Chalivova usvědčují z drastického přístupu nejen k Bakarovovi, ale také k ostatním dětem. Vrcholem bylo, když si do bezvládně ležícího Bakarova neváhal kouč kopnout. Vypadá to tedy, že Chalivovova kariéra je definitivně u konce.