Kanár za kanára, sporná pauza. Bizarní i historický zápas pro Kvitovou

Střet dvou grandslamových šampionek, druhý největší stadion v kalifornské poušti. A cirkusové číslo, které vešlo do dějin. Petra Kvitová s Jelenou Ostapenkovou svedly ve 3. kole turnaje v Indian Wells jeden z nejkurióznějších duelů posledních let na WTA Tour. Třiatřicetiletá česká veteránka z něj odcházela po necelých dvou hodinách jako vítězka, ač v první sadě inkasovala kanára (0:6, 6:0, 6:4).

Od roku 2009, co WTA zavedla model turnajů Premier 1000, které jsou po grandslamech hned ty nejdůležitější, se stalo vůbec poprvé, aby jedna z tenistek dostala kanára a vzápětí ho soupeřce vrátila. A je vlastně logické, že k takové události došlo v utkání Ostapenkové s Kvitovou, tedy dvou elitních ranařek, jež jsou schopny soupeřku zcela smést stejně jako se zničit samy. Vzpomeňme na cestu Kvitové za prvním Wimbledonem v roce 2011, při níž trefila 233 winnerů. To bylo číslo, nad kterým zůstával rozum stát. Ostapenková ho v roce 2017 na Roland Garros ještě daleko překonala, když soupeřky v sedmi mačích zasypala přívalem 299 vítězných úderů.

V úvodu nedělního utkání v Indian Wells si pětadvacetiletá Lotyška musela připadat jak na pařížské antuce. Za pouhých 26 minut uštědřila o osm let starší české sokyni kanára a nad Kvitovou se stahovala mračna. Vždyť v profesionální kariéře dokázala vyhrát jen 2 z 24 zápasů, v nichž ztratila sadu 0:6.

Tentokrát se jí to však povedlo do třetice. Kvitová odpověděla ještě drtivějším úderem, deseti vyhranými gamy za sebou otočila stav na 0:6, 6:0, 4:0 a zdálo se, že je po zápase. Ostapenková během výměn stran kašlala do ručníku, zdálo se, že ji přemohla nevolnost. I tak ještě diváci viděli drama. Kvitová, jejíž tenis je pověstný vlnami nahoru dolů, přišla o příští čtyři hry a začínalo se opět od nuly. V tu chvíli česká tenistka před servisem soupeřky požádala o ošetření, zřejmě kvůli puchýři na prstu ruky. Po krátké pauze brejkla Ostapenkovou pošesté v utkání a následně duel dopodávala do vítězného konce.

Tradičně po porážce nasupená Ostapenková jí přišla podat ruku k síti, Kvitová jí přidržela o něco déle a optala se, jak je na tom zdravotně. Nečekaný zájem dokonce vykouzlil na tváři Ostapenkové úsměv a Kvitové zajistil body u fanoušků, kteří ji chválili na sociálních sítích.

Tak končil duel, jenž byl pro Kvitovou rekordní. Byl jejím 262. na turnajích kategorie WTA 1000, čímž přeskočila dosavadní rekordmanku Caroline Wozniackou. A v osmifinále v Indian Wells ho Češka posune ještě dál, čeká ji domácí favoritka Jessica Pegulaová. Bude to zase jízda na horské dráze?