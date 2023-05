Rusové na MS? Měli tam být spíš Ukrajinci, zlobí se Krpálek

Lukáše Krpálka čeká MS po návratu do nižší váhy • ČTK / Vondrouš Roman

Lukáš Krpálek během olympijských her v Tokiu • Pavel Mazáč / Sport

Horký brambůrek světové sportovní politiky se dokutálel už i na tatami. Mezinárodní federace juda IJF se o víkendu podřídila doporučení MOV a na mistrovství světa v Dauhá připustí reprezentanty států válečných agresorů. Čechům se to nelíbí, ale i Lukáš Krpálek musí počítat, že na něj v pavouku polotěžké váhy vyjde jeden ze dvou Rusů.

Pro judo je to hodně citlivý problém. Sport jemné cesty, jehož celá filozofie stojí na vzájemném respektu, se k nelidské agresi na Ukrajině postavil jasně už před rokem. Ruský prezident Vladimir Putin byl zbaven titulu čestného prezidenta IJF a ambasadora juda. Těsně před světovým šampionátem v Dauhá ale judo vzalo Rusy i Bělorusy zpět do hry, ač oficiálně jako neutrální sportovce. Vše podle linie, kterou prosazuje MOV.

„Pokud se řeší účast sportovců na mistrovství světa, případně dalších turnajích, za mě by tam měli startovat spíš ukrajinští reprezentanti, ne ruští,“ řekl k problému dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. „Stojím za vyjádřením Českého svazu juda. Co se bude dít, pokud s nějakým reprezentantem z Ruska půjdu, nad tím jsem ještě nepřemýšlel.“

Plénum svazu vyjádřilo s rozhodnutím IJF nesouhlas

„Rozhodnutí je poměrně čerstvé. V Dauhá probíhá konference, kde se tyto otázky budou probírat. Nevíme, co vedlo IJF k tomuto rozhodnutí, věříme, že po konferenci budeme moudřejší,“ řekl Martin Prokeš, místopředseda svazu.

Na věci to každopádně nic nemění. Ukrajinci za dané situace start odmítli. Takže Krpálek ve své kategorii nepotká Antona Savického, ale zato mu hrozí, že narazí na některého z Rusů. Nijaz Iljasov má v polotěžké váze bronzovou medaili z olympiády v Tokiu, Arman Adamjan v ní vyhrál tři Grand slamy.

Otázka je, v jaké budou Rusové formě. Vloni, když pod hlavičkou IJF přijeli po několikaměsíční pauze na Grand slam do Ulánbátaru, pobrali tam devět medailí, včetně pěti vítězství.

„Je to samozřejmě velká neznámá. Ale když jsem viděl, co předvedli v Ulánbátaru, můžeme asi očekávat něco podobného. Stejně tak můžeme očekávat, že to takové nebude. Uvidíme až po šampionátu,“ říká Krpálek.

„Jich je tolik a mají takovou kvalitu… Pořádali si mezi sebou menší turnaje. Možná jim budou chybět mezinárodní starty, ale jsou to všechno top závodníci. Pokud se prali doma, výpadek nemusí mít dramatický efekt,“ říká reprezentační trenér Petr Lacina. „Budou hodně naspeedovaní, půjdou do toho velice tvrdě.“

„Český svaz juda nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodní judistické federace z konce dubna, které umožňuje návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do mezinárodních judistických soutěží včetně účasti těchto sportovců na Mistrovství světa 2023 v katarském Dauha. Nicméně, vzhledem k důležitosti Olympijských her pro sportovce České republiky, se reprezentace České republiky, po konzultaci s Národní sportovní agenturou, Mistrovství světa v judu zúčastní,“ prohlásil Český svaz juda.