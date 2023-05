Loni podepsal Arizoně, teď po něm lační extraliga. Vezme bek Liberec?

Říká se o něm, že jeho potenciál nemá téměř strop. Dlouho to neuměl pořádně rozbalit, až v posledních letech Ronald Knot vyskočil z průměru a dostal se do povědomí náhončích z Evropy i NHL. Však také loni po štaci v KHL podepsal roční kontrakt s Arizonou. Elitní světovou ligu si sice nezahrál, přesto zůstává na radaru řady zvučných kontinentálních klubů. Velmi rádi by však 28letého zadáka viděly u sebe i špičkové české kluby.

Pražskému rodákovi před pár dny skončila smlouva, je volný, nemusí spěchat, může si vybírat. Podle informací iSport.cz by Knota velmi rádi viděli zpátky v Liberci, kde od léta 2019 strávil dva ročníky a zaznamenal značný výkonnostní pokrok. „Teď k tomu nemám co říci,“ reagoval nový kouč Tygrů Filip Pešán, jenž má pod Ještědem na starosti hokejové operace. Ostatně při startu přípravy se rozpovídal i o tom, že by obranu ještě rád vyztužil.

Po odchodu Uvise Janise Balinskise na Floridu zeje v liberecké defenzivě díra na pozici šikovného ofenzivně laděného beka, adept startu na MS v Rize a Tampere by ji spolehlivě zaplnil. Jen to pro zájemce samozřejmě nebude levná záležitost.

Třeba i proto, v jakém stylu se prezentoval Knot ve čtvrtečním duelu v Brně proti Finům, kde předvedl luxusní gólovou akci. Narazil si, vyrazil do útočné třetiny a pod horní tyčku bravurně skóroval. Tohle je přesně on, tohle umí.

Nikoli vytáhlou postavou, nýbrž svým příběhem není nepodobný Janu Ruttovi, někdejšímu chomutovskému obránci, jenž se díky své mobilitě a hokejovému IQ parádně zabydlel v NHL. Také by to do něj málokdo řekl. Podobně jako do Knota. U něj těžko odhadovat, zda se do zámoří ještě vydá po zkušenosti s Arizonou. Tam to bývá rizikové, jde o specifickou organizaci. Účastník loňské olympiády se do prvního týmu za celou sezonu neprobojoval, ročník strávil na farmě v Tucsonu, kde zaevidoval 4 góly a 17 bodů v 64 utkáních.

V Brně se znovu připomněl, prokázal, že je pan obránce. Takových po extraligovém ledě mnoho nejezdí.