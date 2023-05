Šokující smrt legendárního střelce Petra Klímy (†58): Co ho zabilo?!

Měl talent jako nikdo jiný, chuť žít na plné pecky jako nikdo jiný, byl jako nikdo jiný! Český hokej zasáhla šokující zpráva. Zemřel vítěz Stanley Cupu s Edmontonem 1990 a bohém Petr Klíma (†58). Údajně bojoval s rakovinou.

Bezvládné tělo borce, který v NHL nasázel 313 gólů, našli podle webu iSport.cz bez známek života v jeho bytě! Přesná příčina náhlé smrti jednoho z nejnadanějších hráčů české historie není známa.

„S velkou bolestí v srdci oznamujeme, že nás nečekaně opustil Petr Klíma, jedna z největších postav litvínovské hokejové historie,“ oznámil severočeský klub, v němž kanonýr odstartoval a zároveň završil bohatou kariéru.

Milovník života

Otec extraligových útočníků Kevina (Hradec) a Kellyho (Liberec) byl geniálním plejerem, co podle mnohých kvůli svým barovým neřestem nikdy zcela nenaplnil svůj potenciál. Že by se tím Klíma někdy trápil, nehrozilo! To nebyl jeho styl.

„Nic bych neudělal jinak,“ znělo jeho motto, které si nechal vytetovat na ruku. Však ho i tak lidé milovali. Třeba v Detroitu, kam v roce 1985 utekl přes Švýcarsko rovnou z reprezentačního soustředění v Německu.

Dlouhý aplaus

Když za Red Wings nastoupil poprvé, fanoušci ho odměnili pětiminutovým aplausem. Během angažmá se skamarádil s bitkařem Bobem Probertem, s nímž vymetal večírky. Klidně i během play off. „Jo, bylo to trošku moc. Ale neměnil bych,“ přiznal s úsměvem později.

Rekordman Kozel

Rosol, Kameš, Klíma, zameteme s nima, křičeli fanoušci v osmdesátých letech, kdy frajer s přezdívkou »Kozel « Petr Klíma (†58) válel se svými kumpány v útoku! Do kupy je dal legendární kouč Stanislav Neveselý, když byli na vojně v Jihlavě, s níž Klíma získal dva mistrovské tituly.

V NHL začal v Detroitu, kde v prvních třech sezonách pokaždé překonal hranici třiceti gólů. Doteď je v zámoří šestým nejlepším střelcem z Česka. A vůbec prvním, co překonal metu 300 gólů. V roce 1990 vyhrál s Edmontonem Stanley Cup. První finále ve třetím prodloužení – v stále platném rekordním čase 115:13 – rozhodl. „Neuvěřitelná nádhera,“ vzpomínal vděčně na životní moment.