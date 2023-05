Okolí Shakiry zuří: Její bratr se porval s Piquém?!

Gerard Piqué (36) se koncem dubna vydal do Miami, kde měl poprvé od velkého stěhování Shakiry (46) navštívit jejich společné syny Milana (10) a Sashu (8). A v kuloárech se začala šířit zpráva o tom, že fotbalista zažil v Americe pořádně divoké chvíle. Mezi Gerardem a zpěvaččiným bratrem Tonim se prý v jednu chvíli měla situace vyhrotit natolik, že létaly pěsti!

Několik dní poté, co Gerard Piqué přistál na horké americké půdě, kde už před řadou týdnů našla nový domov jeho bývalka Shakiry s oběma syny, začala zahraniční média spekulovat o napjatých vztazích, které logicky mezi Španělem a rodinou zpěvačky aktuálně panují. Podle některých zpráv totiž měla být Shakiřina odveta v podobě útočných písní ještě mírná oproti tomu, jak se s nevěrníkem Gerardem vypořádal její bratr.

Novinářka Veroniky Bastosová přednesla veřejnosti informaci o tom, že si Gerard se svou bývalkou v Miami vjeli do vlasů. A hádka to měla být tak divoká, že zasahoval zpěvaččin bratr Tonino Mebarak: „Víkendová informace je, že se údajně Shakira ostře pohádala se svým bývalým. Hádka to prý byla tak prudká, že se zřejmě Tonino, zpěvaččin bratr, pustil s Piquém bitky, aby bránil svou sestru,“ pravila novinářka v pořadu 'La mesa caliente' televize Telemundo.

Zároveň poukázala na fakt, že k tomuto incidentu údajně neexistuje žádný důkaz v podobě policejní zprávy či něčeho podobného. Muži zákona přitom podle jejich informací ale během šarvátky zasahovali: „Podle informací musela zasáhnout policie, aby tuto hádku uklidnila.“ Jenže vzápětí se ozvala řada zdrojů, které mají opačné informace a k žádné bitce podle nich dojít nemělo.

Jedním z nich byl i novinář Jordi Martin, který obvykle mívá poměrně detailní informace o tom, co se po rozchodu mezi Shakirou a Gerardem děje. Zpráva od Bastosové také velmi pobouřila známou mexickou moderátorku Karlu Martinezovou: „Na základě velmu dobrého zdroje vám říkám, že toto není pravda,“ čertila se. A rozhodně není sama.

Pravdou je, že Gerard v Miami bohužel zase tolik času se syny strávit nemohl a bylo by od něj hloupé, kdyby svou první návštěvu poznamenal bitkou se strýcem Milana a Sashi. Nezbývá proto než nahlížet na tuto zprávu s rezervou. Minimálně dokud se ohledně kauzy Piqué nebo Shakira jakkoliv nevyjádří, případně zpěvačka nevydá další třeskavou písničku.