Plekanec a Šafářová opět na cestách: Relax v italském ráji!

Hokejista Tomáše Plekanec (40) a tenistka Lucie Šafářová (36) toho samozřejmě jako pár mají mnoho společného. Kromě lásky ke sportu je to také záliba v cestování. Počátkem května zabalili kufry a s dětmi se vydali do zahraničí, kde navštívili proslulý italský ostrov poblíž Neapole!

Nefalšovaná italská pohoda, sluníčko, moře a delikátní pizza! To je jen zlomek všech benefitů, které svým návštěvníkům může nabídnout italský ostrov Capri, ve kterém se nachází stejnojmenné město. Velké lákadlo to nejspíš bylo i pro Lucii Šafářovou a jejího manžela Tomáše Plekance. V nádherném místě, jehož fotky poslední roky zaplavují sociálních sítě, totiž pár strávil květnovou dovolenou!

Tenistka se na instagramu fanouškům pochlubila výletem lodí a překrásné záběry doplnila muzikou, která jen podtrhla pravou italskou pohodu, ve níž momentálně sportovní pár odpočívá. Plekanec se také pochlubil fotkami z koupačky v moři, ve kterém dováděl spolu se svou dcerkou Leontýnkou (3).

Syn Oliver navíc během cestování oslavil své první narozeniny. „Největší pohodář a smíšek! Nechápu, že už je to rok, co jsi k nám do rodiny přišel. Děkuji za každý den s tebou!“ napsala hrdá maminka Šafářová k fotografiím dítěte. Příspěvek malému oslavenci věnoval i tatínek Tomáš Plekanec.