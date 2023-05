Není tak tvárná jako Georgina: Messiho krásná žena odmítá Saúdskou Arábii

Když Ronaldo zavelel, Georgina zabalila kufry sobě i dětem a přesunula se s ním do Rijádu, kde momentálně Cristiano za pohádkové peníze hraje v Al Nasru. A stále častěji se spekuluje o tom, že tamtéž by si to měl brzy namířit i další fotbalový velikán Lionel Messi (35). Brzdit ho prý má ale mimo jiné i manželka Antonella (35), kterou přísně muslimské prostředí asi dost děsí!

Peníze, nebo svobodný život? Takovou otázku by si nejspíš musela zodpovědět Messiho žena Antonella Roccuzzová v případě, že by se slavný Argentinec rozhodl následovat Cristiana Ronalda a kývl by na saúdskoarabskou nabídku. Jenže tím by změnil dosavadní poměry své ženy i třech synů.

Pravidla, kterými se život v Saúdské Arábii řídí jsou totiž poměrně přísná. Žádný alkohol, žádné vepřové a žádná rajcovní nahota na veřejnosti. To je ale samozřejmě jen zlomek toho, čemu se lidé v této arabské zemi musí podřídit. Podle francouzského deníku L'Equipe má s přesunem k Saúdům Antonella velký problém a striktně ho odmítá.

Není se asi úplně čemu divit. Pokud pozorněji sleduje život partnerky Cristiana Ronalda, měla určitě možnost vypozorovat, že peníze, které Arabové hvězdným fotbalistům nabízejí jsou draze vykoupeny.

Georgina například v minulosti schytala pokutu za příliš vyzývavé oblečení a jejího partnera za sáhnutí do rozkroku chtěli dokonce deportovat. V porovnání s odvázaným životem v Barceloně nebo Paříži by si tak půvabná Argentinka musela začít dávat pořádného majzla na to, co dělá.