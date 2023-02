Krejčí o milníku, souhře české lajny a Stanley Cupu: Dám do toho všechno!

Nedávno přelezl ceněnou hranici 1000 startů v nejuznávanější soutěži. Navíc v jednom dresu, což Davida Krejčího řadí do klubu nejoddanějších patriotů. Nebýt roční odbočky do extraligy, mohl být v řadě žebříčků ještě výš. Což je ovšem právě teď něco, čemu DK46 nepřikládá extra vážnost.

Jeho Boston válí a všichni v týmu cítí, že by byla nehorázná škoda nedotáhnout extrémně zdařilé tažení do sladkého konce. Co k takovému postavení pomohlo? Třeba i výměna kouče. „Na sto procent dobrý tah,“ říká Krejčí, jenž si během přestávky při All Star Game krásně odpočinul. „Pauza mi přišla vhod. S rodinou jsme se vydali do Jižní Karolíny, absolutní pohodička,“ lebedí si jedna z klíčových součástek při loňském bronzovém tažení nároďáku na MS ve Finsku.

Nemusíte se v kabině Bruins štípat, zda je tahle sezona vůbec realitou?

„Upřímně, asi nikdo nečekal, že se nám bude takhle dařit. Jasně, chcete vyhrát každý zápas, do kterého nastoupíte, ale skutečnost je složitější. Někde jsem četl, že máme našlápnuto na historický bodový rekord NHL, o čemž samozřejmě nikdo dopředu nepřemýšlí. Udělat přes 130 bodů je však mimořádný kousek. Uvidíme… NHL hraju dlouho, takže moc dobře vím, že sezona má dvě části. Jakmile vám skončí dlouhodobá fáze, všechno se maže a do play off se jde od nuly. Na druhou stranu, s přibývajícím věkem si takhle vydařených období vážíte víc a víc. Prostě, je to hezký, jak se nám vede. Jsme nahoře, vyhráváme…“

Prahnete vůbec po překonání mety 132 bodů z dílny Montreal Canadiens z ročníku 1976/77? V tom případě by očekávání od Bostonu do play off ještě vzrostlo. Každý začne říkat, že Stanley Cup máte předem vyhraný a tlak na vás vzroste.

„Já myslím, že bychom na sebe mohli být hrdí, kdyby se to povedlo. Už teď jsme docela pyšní, v jakém stylu sezonu zvládáme. Zkusíme to natáhnout, co nejdál to půjde. A když zmiňujete tlak…