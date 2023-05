Ošuntělé bydlení nároďáku v Rize: Schytali to »jednolůžkáři«!

Má čtyři hvězdičky, je starší než devět nominovaných plejerů, jmenuje se Radisson Blu Daugava a na následujících čtrnáct dní se stane útočištěm české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Rize!

Dle bezprostředních reakcí lze odhadnout, že hráči jsou zvyklí přece jen na malebnější ubikace. Zub času se na monstrózní budově z roku 1995, v níž byl nároďák ubytován už před sedmnácti lety při stříbrném šampionátu, lehoulince podepsal.

A odskákali to ti nejlepší, kteří vyfasovali pokojíčky sami pro sebe. Jen jsou kapánek starší než ostatní. „Hotel je v pohodě, ale možná ne pro všechny,“ naznačoval Lukáš Sedlák. „Zeptejte se těch, co bydlí sami,“ nabádal.

Přežít se to dá

Vybavení »jednolůžkáče « nebude dražší než kabela kapitána Červenky značky Louis Vuitton za 36 500 korun českých. Trošku ošuntělý. „Ale není to nic, co by se nedalo přežít,“ vykládal pro deník Sport benjamínek Ondřej Beránek. Ten problémy neřeší, bydlí s Černochem. Ve větším a útulnějším.

Super výhled

To výhled na město a řeku Daugavu pramenící na Valdajské vysočině je z hotelu pompézní. I personál, jenž by se rozkrájel, aby splnil všechna přání klientů. Hlavně ale pohodlné postele!

V nich se hokejisté poprvé vyspali a mazali na včerejší trénink. První v hlavní hale, kde zítra (15:20, ČT sport) odehrají úvodní duel proti Slovákům, kteří do dějiště dorazili až ve středu.