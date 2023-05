Situace v českém brankovišti: bez jedničky. Na Slováky (asi) s Hrubcem

Šimon Hrubec , Karel Vejmelka, Marek Langhamer. Co jméno, to záruka kvality. Ať trenéři sáhnou po komkoliv, neprohloupí. I proto není jasně daná jednička. Jaký rozdíl oproti dřívější éře. Třeba pod koučem Vladimírem Růžičkou . Ten o jedničce rozhodl dlouho před šampionátem. A basta.

„Jenže doba se změnila. Podívejte se i na NHL, jak se tam točí v play off brankáři. Ani tam to není úplně dané,“ vysvětluje Zdeněk Orct, trenér gólmanů.

Když ve středu dostal otázku, kdo se objeví v pátek v brance, odpověď z něj nešla vypáčit. „Moc se omlouvám, ale nemůžu to ventilovat. Nějakou představu máme, ale gólmanům to říkáme až den před utkáním. I pro ně je dobré, když se to dozví od nás. Než z novin.“

Nechtěl ani naznačovat.

Čeští brankáři na MS 2023 ŠIMON HRUBEC



31 let, Curych Lions

starty v reprezentaci 31

účast na velkých akcích 2x MS (2019, 2021), ZOH (2022)

starty na MS 8

úspěchy vítěz extraligy (2019), vítěz KHL (2021)

klubová bilance v sezoně

33 16 2,23 92,7 % 4 KAREL VEJMELKA



26 let, Arizona Coyotes

starty v reprezentaci 12

účast na velkých akcích 1x MS (2022)

starty na MS 8

úspěchy bronz MS (2022), 2x vítěz extraligy (2017-18)

klubová bilance v sezoně

50 18 3,43 90,0 % 3 MAREK LANGHAMER



28 let, Ilves Tampere

starty v reprezentaci 13

účast na velkých akcích 1x MS (2022)

starty na MS 3

úspěchy bronz MS (2022), vítěz extraligy (2018)

klubová bilance v sezoně

40 23 1,83 92,4 % 8 Pozn.: údaje u klubové bilance v sezoně (základní část) – zápasy, výhry, průměr inkasovaných branek, úspěšnost zákroků, čistá konta.

O. K. Tak se pusťme do odhadů. Podle informací Sportu je pravděpodobné, že v pátek dostane šanci Hrubec. Jednatřicetiletý gólman, jenž v národním týmu odchytal 31 utkání a prožil skvělou sezonu ve švýcarské lize. Dokázal vyhrát ligové tituly jak v Třinci, tak v Omsku. Je v laufu.

Dařilo se mu i v sezoně v rámci Euro Hockey Tour. Takže se zdá, že volba padne na něj. Alespoň na zápas proti Slovensku. Dál se to může ještě všelijak zamotat. I kdyby se teď určila jasná jednička, nikde není psáno, že turnaj nedochytá trojka. Jako při loňském úspěšném tažení.

Zdálo se, že Langhamer se musí spokojit s pozicí na střídačce. A vida, zrovna on šel do akce v utkání o bronz. „Vidíte, takže dopředu nemá cenu dělat nějaké soudy. Ono se to vykrystalizuje,“ myslí si Orct, jenž má cit na výběr. Z celkového rozpoložení v brankářské rodině dokáže vypozorovat, koho poslat do akce.

A proč už se podle něj nedá určit jednička jako dřív?

„Vy novináři se mě na to ptáte. Takže si myslím, že i vám připadají všichni tři podobně výkonnostně srovnaní. A takhle to vidíme i my,“ říká Orct. A přidává ještě další logický argument, který to doplní. „Kdybychom měli dva špatné brankáře, a jednoho výborného, není co řešit. V tomhle případě jde určit jednička. Ale takhle je to hrozně těžký,“ dodává někdejší úspěšný gólman.

Podobně to vidí i sami hráči. Vědí, že v brankovišti je síla, ať padne volba na kohokoliv. Nestresují se. „Myslím si, že můžu říct za celý tým, že absolutně věříme všem třem gólmanům. Takže tohle vůbec neřešíme,“ řekl po středečním tréninku obránce Michal Kempný .

Jedná se o turnaj, při němž se role mohou překotně měnit. I to je současná realita. Pryč jsou doby, kdy třeba Tomáš Vokoun při zlatých šampionátech v letech 2005 a 2010 nechytal pouze v jednom utkání. Ve Vídni místo něj pouze jednou zaskočil Milan Hnilička , současný manažer, o pět let později v Německu to byl Ondřej Pavelec .

Aby si jasná jednička vydechla. Navíc čeští hokejisté nastoupili proti relativně slabším soupeřům. Jinak nic víc. Všechno bylo na jedničce.

Každopádně se zdá, že zítra proti Slovensku dostane šanci Hrubec. V této sezoně se mu daří, proto dostal povolávací rozkaz do národního týmu. Sezona ve Švýcarsku byla z jeho pohledu excelentní.

Ovšem je pravdou, že předešlá velká reprezentační akce mu nevyšla podle představ. Byla to olympiáda v Pekingu v roce 2022. Dva nejdůležitější zápasy mu nesedly, inkasoval v nich devět gólů. Když se potom před novináři snažil hledat důvody, mluvilo se mu těžko. „Přišlo mi, že jsme se sesypali. Chyběla nám lehkost,“ vykládal smutně, za ním se vyjímaly olympijské kruhy.

Češi právě prohráli v předkole se Švýcary (2:4). A olympijská mise pro ně skončila. Ovšem tehdy byla jiná doba. Hrubec byl dlouho zavřený v izolaci kvůli covidu, což se na něm podepsalo.

Teď je v mnohem lepší formě i pohodě, ne?

„Má více zkušeností, je vyklidněný. Přijde mi ve větší pohodě,“ myslí si Orct. Do toho, proč mu olympiáda nevyšla ideálně, se nechtěl pouštět. „Nerad bych to hodnotil. Protože si to může Šimon přečíst… Takže bych to nechal až po mistrovství. Nerad bych hodnotil gólmana za turnaj, který se nepovedl celému týmu,“ vrátil se k olympijskému Pekingu.

Teď je nová situace. Jiný tým. Jiné naladění.

A hlavně. To, že nastoupí Hrubec v pátek, ještě neznamená, že je z něj jasná jednička.

„Tohle jsme ještě neřešili. Uvidíme až v den utkání,“ zůstal hlavní kouč Kari Jalonen věrný svému přístupu, že neprozrazuje dopředu, kdo bude chytat. Dá se očekávat, že v základní skupině dostanou šanci minimálně dva brankáři.

Zatím se zdá, že role trojky by mohla padnout na Langhamera. Ale jsme zpátky u minulého roku. Právě on odchytal zápas o bronz.

Pojem jednička už ztrácí na síle.