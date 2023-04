Šéf Haasu: Schumacherovy nehody za miliony. Takového jezdce nechcete

Šéf stáje Haas Günther Steiner se před časem pustil do Micka Schumachera • Reuters

Mick Schumacher přišel do formule 1 v roce 2021 jako pilot americké stáje Haas. Po dvou letech ovšem musel sedačku v kokpitu uvolnit někomu jinému. Důvod? Nevalné výsledky doprovázené častými nehodami. Šéf stáje Günther Steiner ve své nové knize Surviving to Drive tvrdí, že jen Mickovy loňské nehody přišly stáj na dva miliony dolarů, tedy v přepočtu na 43 milionů korun. Haas přitom naproti svým konkurentům z Red Bullu či Ferrari disponuje sotva polovičním rozpočtem.

Steiner v knize popsal nehodu, která se stala loni během tréninku na Velkou cenu Japonska. V době, kdy byla již vyvěšena šachovnicová vlajka, dostal Schumacher aquaplaning a skončil v bariéře. „Stalo se to během návratu do boxů. Ano, trať byla mokrá, ale nikdo jiný na ní auto nezničil. Ta nehoda nás tehdy přišla na 700 tisíc dolarů a já ty peníze musel někde sehnat. Říkal jsem si tehdy, kolik lidí bych za takovou sumu asi mohl zaměstnat,“ napsal Steiner.

„Během několika minut jsme přišli o auto a museli jsme postavit další. Nejde mít jezdce, o kterém nejste přesvědčení, že dokáže jezdit bezpečně pomalá kola,“ dodal Tyrolčan, který loni pilota otevřeně kritizoval v médií.

Tato nehoda prý definitivně rozhodla o tom, že Schumacher bude v Haasu nahrazen jiným jezdcem. Volba nakonec padla na zkušeného matadora Nico Hülkenberga, který se do formule 1 vrátil po dvouleté pauze. A očekávání týmu zatím plní na jedničku. Nebourá, v kvalifikacích se mu daří a v Austrálii týmu zajistil body. „Přinesl nám přesně to, co jsme potřebovali,“ pochvaluje si Steiner.

A co se stalo s mladým nositelem slavného příjmení? Poté, co dostal od Haasu „výpověď“, přišla nabídka od od Mercedesu. U stříbrných šípu aktuálně plní roli rezervního pilota. Hodně času tak tráví na simulátoru a nabírá zkušenosti v paddocku, kde jej mohou fanoušci vídat po boku týmového šéfa Toto Wolffa.

„Doposud jsem se soustředil hlavně na práci na simulátoru. Jízda na simulátoru je neskutečná. Jedná se o velmi sofistikovaný stroj, ale chtěl bych samozřejmě víc. Nestačí mi jen stát na vedlejší koleji. Chci samozřejmě pomáhat, s čím jen budu moci, ale není to pravé. Nejraději bych jezdil se skutečným monopostem W14,“ uvedl Schumacher.

Mladý pilot oceňuje také to, že u Mercedesu může spolupracovat se stejnými inženýry jako jeho otec. Ten v barvách stříbrných šípů závodil v letech 2010 až 2012 a právě zde definitivně ukončil svou bohatou kariéru.

„Je to zvláštní, mnoho lidí, kteří tady pracují, byli u týmu i v době, kdy tady jezdil můj táta. Na práci s nimi si moc cením toho, že vám naslouchají a záleží jim na vašem názoru,“ tvrdí Němec.

Vedle spolupráce s inženýry si cení i možnosti pozorovat při práci sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona a George Russella. „Je fascinující s nimi spolupracovat. Je to zajímavé období, kdy se můžu podívat, jak to dělají dva fantastičtí řidiči. To se vám ne vždy podaří,“ dodal.