Shakira po rozchodu koketuje s další superstar: Výlet na lodi s Hamiltonem!

Není to tak dlouho, co se rozpadl vztah mezi zpěvačkou Shakirou (46) a fotbalistou Gerardem Piquém (36), ale kolumbijská diva nezahálí a oblažuje svou přítomností řadu jiných mužů. Nedávno měl to štěstí sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton (38), který s Shakirou v Miami vyrazil na výlet lodí.