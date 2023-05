Ledecká pomáhá s pátráním po českém lékaři: Tohle je poslední naděje!

Na instagramovém účtu Ester Ledecké (28) jsou lidé zvyklí vídat především fotky a videa z lyžovaček a snowboardingu, případně nějaké ty legrácky. Nedávno ale česká sportovní obojživelnice zvážněla. Sdílela totiž prosbu o pomoc, společně s vysokou finanční odměnou, při pátrání po nezvěstném českém lékaři Janu Svárovském (49), který se ztratil u pobřeží Kanárských ostrovů při windsurfingu. Někteří tvrdí, že může být dokonce v Maroku!

Jak vlastně k dramatické situaci došlo? Za všechno může s největší pravděpodobností špatné počasí, konkrétně silný vítr, který doktora Svárovského zřejmě strhl. Rodina doufá v to, že ho mohly vlny Atlantského oceánu zanést na jeden z dalších Kanárských ostrovů nebo rovnou do Mauretánie či Maroka. Právě poslední destinace se jeví jako pravděpodobná možnost, ve kterou velmi doufají lékařovi blízcí.

Mezitím poskytl v diskuzi pod příspěvkem jeden z uživatelů svědectví o pátrání. „Byli jsme tam, vrtulník létal opravdu dlouho i daleko od pobřeží. Vítr byl velmi silný. Jeho kamarád nám na břehu sdělil, co se stalo. Držím palce, ať se najde zdravý,“ uvedl.

Na jeho slova reagovala žena, která celé pátrání organizuje. „Ano, hledali ho několik dní. Je možnost, že je někde v Maroku. Potřebovali bychom, aby se to dostalo do marockých médií,“ naléhala. Další z uživatelů byl v případě jeho záchrany poněkud skeptický vzhledem k tomu, že se už víc jak týden neozval. Proti tomu se ale organizátorka pátrání ohradila.

,,Třeba právě v Maroku je mnoho míst, kde lidi nemají telefon a mají jen TV. Proto se snažíme dostat info do marockých médií - ideálně TV, protože je možné, že se o něj někde někdo postaral a jen to nevíme. Stejně se tak se mohlo stát, že je někde v Maroku v nemocnici, jen nikdo neví, kdo to je," oponovala na instagramu.

Naděje existuje

Na Facebooku zase jeden komentující napsal, že lékař už je u dna. ,,Měl vestu. Je zkušený windsurfista, horolezec, sportovec a hlavně skvělý lékař, který pomohl tisícům lidí. Maroko je pár hodin od břehu. Naděje je. Tak se laskavě příště kousněte do jazyku. Jsou lidé, kteří již týden nespí a snaží se udělat vše možné i nemožné," vzkázala mu organizátorka.

Za jeho nalezení nabízí rodina a přátelé více než 470 tisíc korun. Všechny informace mají být směřovány na českou ambasádu, která je v kontaktu s rodinou. Po zalarmování pohotovostní služby se pátrání rozjelo na souši, na moři i ve vzduchu.