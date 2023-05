Nováček dostal ultimátum, Alpha Tauri ho může nahradit. Schumacher je ze hry

Stal se hrdinou loňské Velké ceny Itálie. Nizozemský pilot Nyck de Vries musel nečekaně zaskočit za Alexe Albona z Williamsu, který byl tou dobou hospitalizovaný v nemocnici. A nelehký úkol zvládl na jedničku – svůj vůbec první závod formule 1 v životě dokončil v první desítce, porazil dočasného týmového parťáka Nicholase Latifiho a navíc získal dva mistrovské body.

Není divu, že po takovém úspěchu začal někdejší šampion formule E jednat o možném angažmá s Williamsem, Alpinem i AlphaTauri. Smlouvu nakonec podepsal u sesterského týmu Red Bullu, avšak ten s jeho dosavadními výkony zatím není příliš spokojený. Po čtyřech závodech má Vries 0 bodů a do toho způsobil několik nehod, které tým vyšly na nemalé peníze.

Helmut Marko, konzultant sesterského Red Bullu, naznačil, že závodník by měl co nejdříve potvrdit své kvality. Podle webu motorsport.com dostal tři Velké ceny na to, aby se zlepšil, jinak bude šance na jeho výměnu „velmi vysoká“.

„V příštích několika závodech se určitě nic nestane. Mluvili jsme o tom a sám připouští, že se potřebuje zlepšit. Jeho ztráta na týmového kolegu Júkiho Cunodu, který si letos vede dobře, je velká.“

A kdo je nejžhavějším kandidátem na de Vriesovo místo? Vynořily se spekulace, že náhradníkem by se mohl stát rezervní pilot Red Bullu Daniel Ricciardo, který navíc v tomto týdnu navštívil továrnu AlphaTauri v Itálii. Důvod byl však poměrně fádní - montáž sedačky. V rámci domluvy s Red Bullem bude totiž během některých závodů zastávat roli náhradního jezdce i pro AlphaTauri.

Marko potvrdil, že pokud by přišlo na věc, tým by prý jako náhradníka oslovil spíše někoho z mladších jezdců akademie Red Bullu. „Mohlo by se jednat o Liama Lawsona nebo Ayumu Iwasa. Ricciardo to nebude,“ prozradil.

Novozélanďan Lawson aktuálně působí jako rezervní pilot Red Bullu, Japonec Iwasa závodí v šampionátu formule 2, kde mu patří průběžné třetí místo.

V úvahu prý nepřipadá ani to, že by tým využil služeb Micka Schumachera. „Aktuálně je to jezdec Mercedesu, takže s ním nepočítáme. Je za něj zodpovědný Toto Wolff,“ uzavřel.