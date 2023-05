Nymburk v bažině! Šiřina: Nepočítali, že dostanou o třicet, nahlodalo je to

„Spadli jsme do bažiny, za kterou si můžeme sami přístupem ve druhém utkání, kdy jsme nechali Opavu vyhrát a ta se chytla,“ komentoval Ladislav Sokolovský, nymburský trenér a bývalá ikona Opavy. „Proto je to pro nás tak těžké. Rád bych se omluvil našim fanouškům.“

Opavané přitom hráli jednu z nejslabších sezon. Po základní části byli šestí (12 výher/ 10 proher), po nadstavbě dokonce až sedmí (17/19). Museli do předkola se Slavií Praha a měli v něm co dělat. Sérii urvali 2:1 (97:82, 87:92, 111:78).

„Kdyby nám někdo po našem nepovedeném působení v základu řekl, že v semifinále budeme nad Nymburkem vést 3:1, tak bych tomu asi nevěřil,“ usmíval se opavský rozehrávač Jakub Šiřina v rozhovoru pro klubový web. „Na druhou stranu jsem věřil a věřím v sílu našeho týmu. Ve zkušenosti, které máme. Takže teď už vyloženě překvapený nejsem. Jsem naopak rád, že jsme si formu načasovali na play off!“

Už ve čtvrtfinále tým Petra Czudka překvapil nejlepší tým dlouhodobé části – Basket Brno. Ambiciózního soupeře Opavané po dramatických a vyrovnaných bitvách vyřadili 4:2 (94:92, 86:84, 73:107, 96:91, 83:93, 97:65). Po hororovém zranění ovšem přišli o pivota Miroslava Kvapila. Srážku s protivníkem odskákal třemi zlomeninami v obličeji a otřesem mozku.

„V nemocnici podstoupil vyšetření a prokázalo se, že má zlomenou očnici, čelist a naštípnutý jařmový oblouk,“ informoval opavský web. „Míra už je doma z nemocnice, bude nám držet palce a my budeme hrát i za něj,“ dodal Petr Czudek.

Bitvu s Nymburkem sleduje Kvapil alespoň na střídačce v civilu. Má poměrně nečekaný vývoj. Šampioni vyhráli první zápas doma, ale pak třikrát za sebou padli. Naposledy dokonce o propastných 32 bodů! „Asi nepočítali, že dostanou o třicet a zřejmě jim to trochu nahlodalo psychiku,“ pochvaloval si Šiřina. „My jsme byli samozřejmě rádi, hrálo nám to do karet. Pořád je to ale jenom 3:1, chybí poslední krok, který bývá nejtěžší. Naše bojovnost, týmovost a ohromná chuť do hry se ovšem těžko poráží. Jsme tým, nestojíme na pár individualitách, každý může být nebezpečný, každý může skórovat.“

Opavané si uvědomují, že série ještě není u konce. Na druhou stranu si věří. „Budu opakovat, co se říká celou sezonu - Nymburk prostě letos není tak dominantní jako v minulosti,“ podotkl Šiřina. „V základu a nadstavbě prohrál jedenáctkrát a i ve čtvrtfinále s USK se trochu trápil (4:2). My se toho snažíme využít. Věřím, že budeme týmem, který překvapení v podobě vyřazení Nymburku udělá.“

Páté semifinále se hraje ve čtvrtek v Nymburku (17). Pokud se nerozhodne, pokračuje série v sobotu v Opavě (18). Případný sedmý duel by byl opět na půdě osmnáctinásobných šampionů. „Máme k Nymburku samozřejmě respekt, pořád je to velice kvalitní a zkušený tým, který nebude chtít doma prohrát a vypadnout poměrem 1:4,“ má jasno Šiřina. „Musíme tam jet s pokorou a s vědomím, že jsme schopni hrát tak, jak jsme hráli poslední tři zápasy. Když odevzdáme maximum, budeme spokojení.“