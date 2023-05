Ještě si zdřímnu… Je to jako zlý sen, říká Ručinský o nečekané smrti Klímy

„A kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil!“ Proslulá hláška renomovaného i svérázného hokejisty z úst smuteční řečnice na chvíli odlehčila jinak smutné dopoledne, při němž se dávalo sbohem největšímu rockerovi mezi českými hokejovými hvězdami napříč generacemi. „Kozel mi strašně pomohl,“ vzpomínal po obřadu naganský šampion Martin Ručinský na borce, jenž nečekaně odešel 4. května ve věku 58 let.

Petr Klíma miloval hokej a prima společnost možná ještě víc. Proslul větou: Kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil. Styděl jste se někdy po ránu po akci s ním?

„Já určitě. Tahle hláška Kozla přesně vystihuje. Miloval život, dokázal si ho užít. To byl on. Jako kluk jsem se na něj chodil dívat v Litvínově, pamatuju si parádní lajnu s Růžou a Petrem Rosolem. Byl to neskutečný hráč. A když mě draftovali do Edmontonu a já tam s Pepou Beránkem poprvé přiletěl, vzal nás pod svá křídla, ohromně nám pomohl. Pak už se naše kariéry spojovaly tím, že jsme hráli proti sobě. V NHL i jinde. Kozel byl velice pozitivní člověk, vždycky mě dokázal rozesmát. Stačilo jen vidět, že mi volá a už jsem se smál. Člověk, neskutečně nabitý energií. Rozdával ji všude, kde mohl.“

Výtečný hráč i společník, ale taky dobrodruh. Jeho dramatická emigrace v 80. letech musela dostat i vás, že?

„Jasně. Vyprávěl nám o tom v Edmontonu i s tehdejší manželkou Irčou, celý ten neskutečný příběh. Kozel byl člověk, který měl své sny a šel si za nimi. Chtěl hrát v nejlepší lize na světě, a tak se rozhodl pro emigraci. Což je velmi těžká věc, ale jemu pomohlo, jak byl vždy pozitivně naladěný, jakou měl v sobě energii.“

Zpráva o jeho úmrtí zaskočila každého, jak jste ji přijal?

„Byl jsem naprosto v šoku, nemohl jsem tomu uvěřit. Původně jsem si říkal, že jde o nějakou blbou srandu. Poslední měsíc jsme se neviděli, jinak jsme ale spolu byli v pravidelném kontaktu. Jak říkám, byl jsem v šoku, dodnes mi to přijde jako zlý sen. Odešel strašně mladý člověk, 58 let nic není. Je to nesmírná škoda.“

