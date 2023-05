Leicester: od pohádky k sestupu? Vardy smutní, přešlapy s brankáři

Už jdou pomalu na kutě. Vypadá to, že „Lišky“ z Leicesteru dají na nějakou dobu Premier League dobrou noc. Po dohrávce 36. kola je někdejší anglický šampion předposlední. Porážka s Liverpoolem 0:3 zase přiblížila pád do druhé ligy. „Bylo to těžká noc,“ hlesl trenér Dean Smith po utkání.

Když před sedmi lety italský operní fenomén Andrea Bocelli na King Power Stadium zazpíval na počest senzačního krále Premier League, tajil se dech. Nejen z umění legendárního pěvce, ale hlavně z jízdy, kterou Leicester City pod vedením Claudia Ranieriho dojel až k jednomu z nejpřekvapivějších titulů anglické historie.

Dnes je ale všechno jinak. Ranieri se po dalších štacích uklidil do druhé italské ligy, kde se snaží pozvednout Cagliari. Opory, které si v Leicesteru vysloužily nesmrtelnost, jako Rijád Máhriz, Wes Morgan či Ngolo Kanté jsou až na jedinou výjimku v osobě Jamieho Vardyho pryč. A majitel Vičaj Srivadtanaprapcha zahynul při zřícení vrtulníku blízko stadionu v roce 2018.

Tenkrát všichni v liščí noře truchlili. Přitom možná ani nečekali, že touto tragickou událostí začal pozvolný pád klubu.

Když dva dělají totéž, není to totéž. Po thajském miliardáři se otěží v klubu chopil jeho syn Aiyawatt, ale na práci svého otce se mu k dnešku navázat nedaří.

Od zlaté Ranieriho éry klub vedli Claude Puel či Brendan Rodgers a dlouho klub drželi v klidném středu Premier League, nebo dokonce v boji o evropské poháry, což je pro organizaci, která se mnoho let plácala ve třetí či druhé nejvyšší soutěži, skvělý počin.

Zdálo se, že Leicester se v Premier League na dlouho dopředu etabloval. Jenže sedmička v tomto ohledu nemusí být šťastným číslem. Právě po sedmi letech od titulu hrozí pád do The Championship a po další domácí blamáži proti Liverpoolu, už je situace kritická.

Nepomohl ani fantom Jamie Vardy, který má ve své kariéře na Liverpool spadeno. Jen v Premier League týmu od řeky Mersey nasázel 8 gólů. Častěji pokořili brankáře Reds v historii jen Andrew Cole (11) a Harry Kane (9). Tentokrát ani Vardyho přítomnost nepomohla.

„Je to tak těžké, že nedokážu popsat svoje pocity. Už nikdy bych nechtěl Leicester vidět takto hluboko v tabulce. Nemá smysl se ohlížet za výsledky, které nezměníme. Jsou před námi ještě dva zápasy a potřebujeme je vyhrát. Je to prosté,“ řekla klubová legenda.

Trenér Smith si pak přisadil. „Bylo frustrující sledovat, jak hráči reagovali na inkasované góly. Musíme se z toho poučit. Cítili jsme ale i za stavu 0:2, že jsme pořád ve hře alespoň o bod, ale třetí gól vše rozhodl,“ přemítal a posteskl si nad nepřízní osudu, kdy oba góly Curtise Jonese v první půli byly hraniční s ofsajdovou linií. „Obě situace byly těsné. VAR se rozhodl je uznat, i když to bylo na hraně. Musíme celému procesu věřit,“ dodal.

Skutečně se obě branky na první pohled tvářily jako znehodnocené ofsajdovým postavením, ale VAR si opět vzal na pomoc pravítko a těsné události hrály ve prospěch Reds. Jones se tak během tří minut dočkal dvou ligových tref, před pondělním zápasem měl v sezoně bilanci 21 zápasů a 1 gól napříč všemi soutěžemi.

Sázka na dvojku nevyšla, nepomohl ani další Dán

Dávka smůly pro modré to byla obrovská, nutno ale dodat, že Leicester jde těmto momentům naproti. Copak směrem dopředu, tam by Smithova parta dokázala leckdy něco uhrát. Vždyť Harvey Barnes a hlavně James Maddison mají skvělá čísla v této sezoně na to, kde v tabulce jejich celek sídlí. Jenže defenziva hoří a co se týče personálního obsazení mezi třemi tyčemi, tam management klubu před sezonou zaspal.

Když se začátkem srpna loňského roku upekl přestup ikony Kaspera Schmeichela do Nice, vedení se spolehlo na v podstatě neprověřenou dvojku Dannyho Warda. Velšan v konkurenci protřelého Dána neměl nárok a své místečko na střídačce permanentně zahříval, přesto na něj padla role jedničky.

Nejedenkrát se v sezoně dopustil fatálního kiksu a svůj tým nedokázal podržet. Se Schmeichelem či adekvátní náhradou by Leicester možná měl o pěkných pár bodů více a byl by v klidu. Jenže kdyby…

Vedení tak vsadilo na svého kmenového hráče. Z hostování v Prestonu se vrátil Daniel Iversen. Leicesteru patří už od roku 2016, ale prvního startu v jeho dresu se dočkal až v srpnu 2022. Od března pak chytá jako jednička, takže se Ward vrátil na lavičku, kde to dobře zná a všichni věřili, že spasitelem s rukavicemi bude znovu Dán. Jenže Iversen liščí letargii ani nezbrzdil.

Když se k tomu připojí řada nedorazů v obraně, které letos nejčastěji šéfoval Belgičan Wout Faes, není divu, že je Leicester dvě kola před koncem dva body od záchrany. I když opět je ve hře faktor smůly. Zranění na značnou část sezony vyřadilo ze hry dva klíčové stopery Jonnyho Evanse a Caglara Söyüncüho.

Blíží se pád thajského prvoligového impéria v Anglii? Moudřejší možná budeme už 22. května po zápase s Newcastlem. Celý ročník pak Leicester zakončí doma s West Hamem o týden později.