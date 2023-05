Švanci se zastal Řezníčka v slzách: Vím, co pro klub děláš!

Brněnská Zbrojovka momentálně svádí boj o titul a každý bod má pro jihomoravský klub cenu zlata. Tím hůř nesl kapitán Jakub Řezníček (34) své selhání proti Pardubicím. Nepovedlo se mu proměnit dvě penalty a své trpké zklamání nedokázal skrývat.

„Kvůli fotbalu jsem asi nikdy předtím nebrečel. Ani když jsem udělal nějaké průsery,“ přiznal po utkání Řezníček své zklámání, které ho dohnalo až k slzám. „Asi je to nejhorší moment v mé kariéře. Je to těžké… Mrzí mě to, hrálo se o důležité body a já jsem to takhle zazdil," trápilo kapitána.

Za brněnského partiota se ale záhy postavila řada fanoušků, kterým je jasné, jak těžce Jakub momentální situaci nese. Mezi Řezníčkovými zastánci byl i fotbalový bavič a legenda Petr Švancara.

„Vím moc dobře, jak ti je, protože tě znám. A taky vím, co děláš a co jsi udělal pro klub,“ adresoval Švancara kapitánovi Zbrojovky svůj vzkaz na sociálních sítích. „Tvoja chvíle zas přijde, protože tomu deš naproti,“ spustil svým pověstným hantecem. „Sme stebó, takže klid,“ dodal Švanci. Řezníček si proto může být dokonale jistý tím, že ačkoliv se utkání s týmem z města perníků nepovedlo podle představ, fotbaloví fanoušci dobře vědí, že by pro svůj klub Jakub dýchal.

Takovým pocitem se ale rozhodně nemůže opájet majitel Zbrojovky Bartoněk, kterého příznivci brněnského mužstva vyzývají k tomu, aby klub raději prodal.