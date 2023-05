Exfotbalista Novotný o zeťákovi Sobotkovi: Udělal jsem z něj sparťana

Narodil se v Třebíči, rval se za pražskou Slavii, před třemi lety, kdy končil v NHL, ale převlékl dres. Cestu městskému rivalovi Vladimíru Sobotkovi (35) usnadnil fakt, že jeho srdce pumpuje pro lásku Nicole, krásku se sparťanskou duší. Teď bojovník cedí pot v Rize na MS!

Letos v červenci to budou dva roky, co se vzali! A ze »Soba« se stal právoplatný zeťák fotbalové legendy Letenských Jiřího Nováka, čtrnáctinásobného ligového šampiona, který mu coby exslávistovi usnadnil vstup do rodiny rudých. „Vláďovi přeju jen to nejlepší. Chodím ho sledovat. Jsem rád, že jsem z něj udělal Sparťana,“ řekl Novotný.

Neprovokuju

Sobotku už škatulkování trošku štve. „Kamarády mám v obou táborech,“ pravil před nedávnem. „Nechci nikoho provokovat. Prostě hraju za Spartu a snažím se pro ni odvádět všechno, co ve mně je,“ dodal vážně chlap, který v NHL odkroutil bez jednoho 600 zápasů.

V holešovickém klubu jich stihl o 447 méně. Rád by na jaře přidal víc, play off ale Pražanům nevyšlo. „Byl hodně zklamaný. Na světový šampionát do Rigy si jel spravit chuť. Přeju mu, aby přivezl medaili,“ dodal Jiří Novotný