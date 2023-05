Havlát na telefonu kvůli náhradníkům. Návrat i přesuny, brankáře tají

PŘÍMO Z RIGY | Do sestavy se vrátí Filip Chlapík, naopak s Lukášem Sedlákem to nevypadá dobře a spíš se zdá, že zranění mu nedovolí na mistrovství světa pokračovat a bude se shánět náhrada. Dnes dopoledne to řekl asistent trenéra Libor Zábranský. Český tým čeká v 15:20 zápas proti Slovinsku . Nenastoupí ani Filip Chytil, Daniel Voženílek se přesune na pozici centra.

Hráči měli dopoledne taktickou poradu v hotelu, rozbruslení v Riga Areně bylo dobrovolné. Na led vyjeli pouze brankář Karel Vejmelka s generálním manažerem Martinem Havlátem a trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem. Naznačuje to, že do hry poprvé na šampionátu zasáhne právě jediný český brankář z NHL?

„Odpověděl bych takhle: Třeba si myslíte, že něco tajíme, není to tak. Máme tři výborné gólmany, tak ať si s tím teď soupeř láme hlavu. Kdybyste viděli Zdeňka Orcta, jak má vždycky fantasticky nachystanou přípravu na soupeřovy brankáře, pochopili byste, proč to chceme říct až co nejpozději před zápasem, aby se soupeř nemohl třeba cíleně chystat vyloženě na jednoho gólmana. Je to hra a tak, jak se soupeři připravují na nás, připravujeme se my na ně. Nechceme však odkrývat karty zbytečně brzy,“ uvedl asistent trenéra Libor Zábranský.

Mnohem větším zádrhelem jsou zranění. Chlapík už je připraven naskočit, Jiří Smejkal už odložil obličejový kryt. Ovšem Chytil, který utrpěl bolestivé zranění ve tváři, s ním zatím pouze zkouší trénovat.

Do zápasu se Slovinskem určitě nepůjde ani Sedlák. „Dostal pukem do spodní části těla. Do první formace se posune Michael Špaček a do centru dáváme Daniela Voženílka,“ povídal asistent kouče Kariho Jalonena.

U Sedláka prognózy nevypadají moc příznivě. „Čekáme na verdikt lékaře, ale pravda je, že to dobře nevypadá,“ přiznal Zábranský. S tím, že by se mohla v souladu s novým pravidlem shánět náhrada, pokud pardubický útočník nebude zdravotně způsobilý v turnaji pokračovat a IIHF změně požehná.

„Řešili jsme to už při tom posledním řezu v Brně, mluvili s vyřazenými hráči, jaký mají plán, jestli odjíždí na dovolenou nebo kdo by mohl eventuálně přijet. Martin Havlát je teď hodně na telefonu. Bohužel si musíme připustit, že ta varianta může nastat a my musíme reagovat. Je to na stole, bohužel,“ řekl Zábranský.

Po Českých hrách se do konečné nominace nevešli Hynek Zohorna, Radan Lenc, Michal Kovařčík, Tomáš Hyka a Roman Horák. Poslední z nich by měl být podle informací iSportu v Severní Americe, odkud pochází jeho manželka. Je tedy nejmíň v dosahu. O tom, zda bude český tým muset sáhnout po náhradní variantě není ještě jasno, ale Sedlákův stav spíš nasvědčuje, že na ní dojde.

„Lukáš je obrovský bojovník. Třeba to za dva dny bude jinak, ale říkám upřímně, jak to je, že pokud tahle situace nastane, musíme být připraveni a nemůžeme to řešit třeba až za tři dni. Turnaj je krátkodobý. Nejvíc bychom si přáli, abychom to vůbec nemuseli dělat a kluci byli zdraví. Ale musíme připustit, že tahle možnost je a nachystat se na to,“ dodal Zábranský.