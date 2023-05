Jalonen ocenil bojovnost, diskutoval se sudími: Buďte féroví na obě strany!

PŘÍMO Z RIGY | Pochválil to, jakým způsobem hráči zvládali oslabení. Kvitoval výkon gólmana Karla Vejmelky, který udržel nulu. Líbilo se mu týmové nasazení a bojovnost. Když po vítězství nad Norskem (2:0) dostal kouč českých hokejistů Kari Jalonen otázku na hit Daniela Voženílka, který vypadal čistě, nechtěl dělat unáhlené soudy. „Musím se podívat na video.“ Potom ale přiznal, že se mu některé verdikty rozhodčích nebílily. Hlavně ve druhé třetině. Takže jim to také řekl...

Jak bývá jeho zvykem, na rozhovor přišel jako poslední. Dlouho po skončení utkání. Mixzóna už byla dávno prázdná. „Líbilo se mi, jak jsme bojovali,“ pochválil finský kouč nasazení české reprezentace. Teď už zase sedí v hledišti a sleduje zápas mezi Švýcarskem a Kanadou.

Jaké je vaše hodnocení?

„Bavili jsme se o tom, jak zápas začneme. Právě o tom byl předzápasový mítink. Abychom odstartovali s velkou energií. Odehráli jsme opravdu dobrou první třetinu, ale ta druhá? Musím dát obrovský kredit těm, kteří nastupovali v oslabení. Odvedli skvělou práci. Opravdu.“

Ale ofenzivní hráči třeba jako Dominik Kubalík kvůli tomu dlouho nebyli na ledě...

„Je pravda, že tihle hráči trochu ztratili rytmus. Protože skoro nehráli. Ale i tak odvedli dobrou práci. Dali jsme Smejkyho (Smejkala) do středu čtvrté formace, abychom mohli i dál hrát na čtyři lajny. Musím také vyzdvihnout Vejmelku, který odvedl výbornou práci. Udržel stav 2:0. Ve třetí části už jsme hráli velmi chytře, nic jsme jim nedovolili. Líbilo se mi, jak hráči bojovali. To bylo velké.“

Jaký je váš názor na hit Daniela Voženílka, za který dostal trest do konce utkání?

„Věděl jsem, že se pojedou rozhodčí podívat na video. Protože to bylo tak na hraně. Ale teď se na to teprve musím jít podívat já.“

Voženílek nedohrál. Podívejte se na jeho přísné vyloučení Video se připravuje ...

Zdálo se, že je to čisté...

„Možná. Musím se podívat. Rozhodčí jsou rozhodčí... Oni dělají rozhodnutí. Když už jsme u toho, nelíbily se mi některé jejich verdikty ve druhé třetině. Třeba u Lence. To se vůbec neblížilo faulu. Ano, zdržování hry, to je vyloučení. Ale jinak? Nechci je obviňovat, musejí dělat svoji práci a snaží se být féroví pro všechny. Ale je pravda, že jsem s nimi debatoval na začátku třetí části. Říkám jim: Musíte být féroví! Na obě strany.“

Co odpověděli?

„Různé věci.“ (usměje se)

Když to porovnáte s tím, jak Koch srazil Chlapíka a žádný trest nedostal, jak na vás působí trest pro Voženílka?

„Takhle to prostě to je. Jde to takhle...“ (a ukazuje rukou vlnovku)

Líbilo se vám týmové pojetí?

„Ano. Kluci bojovali. Tohle bylo skvělé. Byl to těžký zápas, musím dát kredit norskému týmu. Jak se hráči snažili forčekovat. Šli po nás. Hlavně v první části. I ve třetí, ale to už jsme byli připraveni jim to překazit.“

Je důležitá nula pro gólmana Karla Vejmelku?

„Nula je vždycky velká věc pro brankáře, stejně jako pro celý tým. Každý potřebuje sebedůvěru. Ten, kdo dává góly jako Kubalík. I Vejmelka, který má nulu.“

Jak to podle vás zvládl Radan Lenc, jenž po včerejším příletu hned hrál?

„Byl jedním z hráčů, kterého jsme udržovali v tréninku. Znal svoji roli. Slíbil, že se bude udržovat poté, co se nevešel do nominace. Bruslil s Libercem, byl třikrát na ledě. Jeho výkon byl dobrý. Nebyla to pro něj jednoduchá situace, ale když přijel na hotel, řekl, že je připravený hrát. Což je přesně to, co jsme potřebovali.“

Je pro vás dobrá zpráva, že už jste ve čtvrtfinále?

„Teď víme, že jsme tam. Máme dva zápasy, na které se teď budeme soustředit. Bereme to krok po kroku.“

V neděli vás čeká Švýcarsko. Co od něj čekáte? Na papíře má možná nejlepší tým v historii.

„Nechci nic říkat, protože je tady jeden švýcarský novinář! (smích) Je to můj kamarád. Takže už tohle téma nechme! Ale ne... Mají opravdu dobrý tým. Hraje se šedesát minut.“

Musíte se obejít bez Chytila a Sedláka. Jak to mužstvo zvládá?

„Nemůžeme si říkat, že je nemáme. I tak máme výborný tým. Navíc máme v kabině týmovou fotku, na které jsou také oni dva. Byli důležitou součástí mužstva. Jasně, přišla smůla. Ale pořád jsou s námi na fotce. Jsou naší součástí.“

Oba potvrdili, že vám na dálku drží palce a pořád se cítí součástí mužstva.

„Ano, to je super.“