Sedlák je zraněný, naděje jen malá… A jak je to s náhradou? Možnost existuje

PŘÍMO Z RIGY | Zásadní otázka kolem hokejové reprezentace. Jak to vypadá s Lukášem Sedlákem? Na národní tým se valí další katastrofa. Klíčový útočník, jenž na šampionátu měl skvělou formu, má poranění v dolní části těla. A nad jeho dalším účinkováním je velký otazník. Podle informací Sportu není úplně vyloučené, že by ještě naskočil, ale naděje moc velká není. Každopádně to, že je definitivně mimo, jak se šíří v Česku, pravda není. Zatím… A možnost ho nahradit? Ano, existuje.