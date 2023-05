Z letadla do akce. Lenc: Kluci se smáli, že mě vyhodí dveřmi, vrátím se oknem

Jak se vám hrálo?

„Nebylo to tak hrozné, necítil jsem se nejhůř. Začátky třetin celkem dobré, pak faul, nějaká přesilovka, oslabení. Druhé půlky třetin pro mě byly trošku náročnější, abych se udržel v tempu a naskočil do zápasového rytmu. Ale na první zápas jsem se sebou spokojený.“

Hned první střídání se vám ale povedlo, šel jste do toho naplno, že ano?

„Každé střídání je pro sebevědomí důležité, abyste se chytli tempa. První šance šla asi vyřešit jinak, jsem rád, že jsme vyhráli a můžu tu s klukama být a pomoct.“

Přiletěl jste teprve večer před zápasem. Jak se váš přílet rodil?

„Byli jsme ve spojení dlouhodobě. Hned v prvním zápase přišla zranění, kontakt tam byl od začátku turnaje, ale ne ve stadiu, že bych měl okamžitě přijet. Nebylo to ze dne na den, ale jakmile se rozhodli ukončit marody, měl jsem telefonát, abych stihnul večerní let.“

Nemusel jste zrušit dovolenou?

„Ne, neměli jsme v plánu s rodinou nic takového, možná něco po Čechách, ale nic velkého. Už jsem říkal dřív, s rodinou jsme měli dovolenou hned po sezoně, kdy jsme skončili celkem brzy ve Švédsku. Přijeli jsme domů, měl jsem delší pauzu. Nějak jsem si to rozvrhnul a jsem rád, jak to všechno je. Asi jsem to trefil, mělo to tak asi být.“

Je váš příjezd trochu štěstí v neštěstí?

„Za sebe jsem byl rád, že tu možnost mám, na druhou stranu to byla velká smůla pro tým. Přišli jsme o dva nejlepší hráče a rozhodně je musíme zastoupit. Myslím, že jsme bojovali a nějakým způsobem zastoupili i tyhle hráče, kteří nám vypadli.“

Jak vás přijali ostatní? Přišlo vám vůbec, že jste od nich byl nějakou dobu pryč?

„Tím, že jsem odjel celý kemp, jsem se viděl se všemi, snad kromě jednoho, dvou. Kromě Filipa Chytila, který přiletěl z Ameriky, ten byl vlastně jediný. Ale dřívější kontakt jsme měli, znám kluky i z loňského mistrovství světa, vtípky proběhly. Bylo to milé přivítání.“

Jaké vtípky?

„Třeba, že mě vyhodí dveřmi a já se vrátím oknem.“

Asi pomohlo, že jste se začal v Liberci připravovat na novou sezonu. Nutit jste se nemusel, že?

„Neuvažoval jsem o žádné delší pauze. Jen pár dní volna doma s rodinou. Plán byl skočit hned do letní přípravy. Výrazným způsobem mi to plány nepřekazilo.“

Vaše manželka neměla námitky, když jste řekl, že na týden jedete pryč?

„Kdybych se dostal do mužstva v prvním výběru, rádi by přijeli, protože syn to sleduje a chtěl by tu být. Ale takhle narychlo se sem nestihnou dostat. Na jednu stranu to mrzí, ale přejí mi to. Jsou rádi, že tu jsem, zároveň by mě však chtěli mít doma.“

Když se vrátíme k zápasu s Norskem, v prostřední části hrál český tým jedenáct minut v oslabení, prostřídali se snad i hráči, kteří na ně obvykle nechodí. Bylo hodně důležité, že jste všechna ubránili?

„Určitě těžká pasáž. Bylo zlomové, že jsme to ubránili a nedostali gól. Fauly vynucené i nevynucené. Něco smolné, něco nechtěné. Ale bylo jich až moc.“

Co říkáte na atmosféru?

„Nejsem tu ani 24 hodin. Můžu porovnávat jen s Rigou před dvěma lety, kdy se hrálo v bublině. Je mnohem příjemnější, když je hala plná fanoušků. Vidíme i ve městě, že to trochu žije, dostaneme se ven z hotelu, projít se, dát si kafe. V pátek jsem přijel v devět večer a vůbec nic ještě nestihl.“

Řekl jste trenérům, že chcete jít hned hrát?

„Hned po příjezdu jsem s nimi měl mítink. Jak se cítím, jak probíhala příprava, jestli jsem připravený do hry. Já upřímně řekl, že nechci čekat na zápas a pokud je to možné a mají plán, kdy mě nasadit, budu jedině rad, když to bude už proti Norsku. Pro mě bylo lepší skočit do toho rovnýma nohama. Ne se rozkoukávat a zdlouhavě čekat.“

Cítil jste se dobře?

„Celkem ano. Škoda, že jsem nevyužil při prvním střídání dobrého tlaku. Můžeme na tom ale stavět jako lajna.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 12:33. Kubalík, 18:43. Flek Sestavy Domácí: Haukeland (Arntzen) – Nörstebö, Lilleberg, Johannesen (A), Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul, Hansen – Valkvae Olsen, Berg-Paulsen, Vikingstad – Trettenes (A), Martinsen, Olimb (C) – Olden, E. Salsten, Haga – Steen, H. Salsten, Hoff – Vesterheim. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Červenka (C), Sobotka (A), Kubalík – Beránek, Flek, Černoch – Smejkal, Špaček, Tomášek – Chlapík, Lenc, Kaut – Voženílek. Rozhodčí Schrader, Stolc – Cattaneo, Kroyer Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 5348 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Česko 5 4 0 1 0 19:9 13 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:2 12 3. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11 4. Lotyšsko 5 2 1 0 2 10:14 8 5. Slovensko 5 1 0 2 2 10:14 5 6. Norsko 5 1 0 1 3 5:11 4 7. Kazachstán 5 0 2 0 3 10:21 4 8. Slovinsko 5 0 0 0 5 6:22 0