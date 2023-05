Úžasné gesto závodníka F1: Pomáhal uklízet po povodních!

Do třetice všeho dobrého. To by si mohli říct zástupci stáje F1 AlphaTauri, jejíž piloti prožívají opravdu pestrý týden. Nejdříve se dozvěděli, že se kvůli povodním na severu Itálie ruší víkendový závod v Imole. Následně jejich pilot Nyck de Vries (28) uvízl kvůli přírodní katastrofě v hotelu. A teď? Teď se k nim doneslo, že jejich druhý pilot Júki Cunoda (23) podal pomocnou ruku sklíčeným obyvatelům, když se rozhodl zapojit se do úklidu ulic, které nelítostná voda zdevastovala.