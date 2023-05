Svoboda hájí svůj přešlap na Vltava run: Schytal to od Hejnové i Holuši!

Bylo to v pořádku! Přesně tohle se snaží veřejnosti namluvit moderní pětibojař David Svoboda (38) ohledně praktik svého týmu na letošním Vltava Run. Pochybné manévry s náhradníky se mu ale vysvětlují dost těžko a obhajoba, kterou sepsal na sociální sítě mu taky moc nepomohla. Namísto toho v reakcích schytal úder na solar od atletky Zuzany Hejnové a Jakuba Holuši!

Svobodův tým se stal trnem v oku poté, co na prestižním štafetovém závodě podivně šachoval s běžci. Ve zkratce jeho družstvo na jednom úseku ohlásilo zraněného běžce A, místo kterého naskočil závodník B. Ten sice svůj úsek pořádně »rozbombil« a trhal rekordy, ale v půlce své trasy nakonec kvůli zranění také odstoupil. A to přesně v místě, kde čekal zbytek týmu a odpočatý náhradník C, jenž úsek dokončil v čase, který pomohl k celkové výhře.

„První náhradník za zraněného se už na startu (pochopitelně) necítil na 100 %, a proto si brácha ověřoval další možnosti, jak udržet štafetu v závodě alespoň o druhé místo, kdyby ani tento nemohl dál pokračovat bez zbytečného zdravotního rizika. Nešlo o žádnou strategii, ale o řešení krizové situace,“ obhajoval svůj tým Svoboda na sociálních sítích. V komentářích se pak dočkal pořádné spršky negativních reakcí. A to dokonce i od lidí, kteří na české atletické scéně mají pořádně zvučné jméno.

„Naprosto rozumím tomu, že jsou běžci vyčerpaní a na pokraji sil, vzhledem k tomu, jak šíleně rychlým tempem běží, ale Davide, nezlob se na mě, vystřídat na jednom úseku tři běžce, to prostě fér není,“ obula se do Svobody atletka Zuzana Hejnová.

„Ačkoli je to jiný závod, než v atletice, tak pořád je to štafeta a během úseku tohle udělat není v pořádku. Maximálně s penalizací, nebo to měl jakkoliv dojít. Představ si, že běžci na 4x400 v posledních 100 metrech dojdou síly tak, že skoro upadne a najednou by tam naskočil čerstvý běžec, který by tu stovku doběhl za něj. Nesmysl, že?“ položila Zuzana řečnickou otázku, která zůstala nezodpovězená. „Tak jen škoda, že je tímhle trochu zkažený váš výsledný skvělý souboj,“ uzavřela.

V komentářích se Svobodovi ozval také atletický šampion Jakub Holuša. „A není zakopán pes v tom, že jste trnem v oku všech už jen proto, že defacto fungujete jako profi tým? Máte sponzory, partnery, auta, top podmínky pro své lidi a tak dále. Ptám se, stále je to hobby sport? Ti hobbíci tohle pak neodpouští, když přijedeš na všechny závody s top lidma a vše vyhraješ. A hlavně spousta těhle podníků je pro většinu lidí jen o výzvě,“ míní opavský rodák.

„Nechci se do toho motat, jen prostě za mě tohle mi úplně nehraje s tím, jak se vyjadřuje, že nejde o výsledek, že je to pro radost a tak dál… Já v tom vidím zcela jiná slova. Ale třeba se pletu,“ uzavřel Holuša své zamýšlení nad aktuální situací Svobody. Ten v krátké době už podruhé čelí vlně kritiky.

Koncem března v rozhovoru pro Českou televizi bagatelizoval Ruskem rozpoutanou válku na Ukrajině, za což si ho později předvolala ministryně obrany Jana Černochová, od které dostal plakát s fotkami 200 mrtvých či nezvěstných ukrajinských sportovců, jejichž životní osudy byly ovliněny ruskou agresí. Zároveň šéfka obrany oznámila, že s ní Svoboda pojede navštívit ukrajinské vojáky na Libavou.