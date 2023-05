Kauta inspiruje rok 2010: Musíme dát hnusné góly a nehrát na krásu

Jak jste vnímal utkání ze svého pohledu?

„V první třetině jsme měli čtyři střely na bránu. Tak se nedá hrát. Ve druhé jsme zase viděli, že to jde a umíme hrát i proti Kanadě. Ale pak přijde třetí třetina a máme opět jenom čtyři střely. Jenom díky Karlosovi (brankář Vejmelka) to skončilo 1:3. Jestli chceme uspět ve čtvrtfinále, nemůžeme hrát pouze třetinu.“

Co způsobilo, že tým vstoupil do zápasu tak špatně?

„Je to furt dokola. Chce to kratší střídání. Jít trošku víc do brány. My jsme tady nedali gól z teče nebo předbrankového prostoru. Chybí nám škaredý gól, který by nás mohl nakopnout. Hrozně taháme puk dozadu, pak z toho máme vyloučení. A Kanada dala v přesilovce gól. To stojí zápasy. Toho se musíme vyvarovat. Ale pořád věřím, že máme vnitřní sílu. Hrajeme jako jeden tým, ale musíme víc chtít.“

Jak byste popsal svou trefu, kdy jste využili zaváhání Kanady při střídání?

„Řekli jsme si, že to budeme hrát víc přes beky. A tak to obránce rychle nahrál Flíčkovi (Flek), já si zařval a on mi to krásně dal. Jakmile jsem dostal puk, věděl jsem, že udělám tuhle kličku. Naštěstí to tam padlo. Pak jsem měl velkou šanci v dalším střídání, to měl být taky gól. Ale na kdyby se nehraje. Musíme na ten zápas zapomenout, vzít si z něj pozitivní věci. A těším se na čtvrtfinále mistrovství. Každý hokejista o něm sní.“

Myslíte, že se vaše zakončení dostane do sestřihu nejlepších akcí?

„... to jo, ale určitě bych ho vyměnil za tři body. Za výhru. Abychom měli pohodu pro čtvrtfinále, o kterém mistrovství světa je. Když ho vyhrajete, je to úspěch. Anebo ne. Ten velký zápas teprve přijde a my se na něj musíme připravit. Musíme hrát jako tým a věřím, že můžeme vyhrát.“

Měl jste přání, na koho jít?

„Mně osobně se hraje líp proti kanadským a americkým týmům. Hrají rychle, takže bych si přál Ameriku. Navíc je tam celé vedení ze Sharks. Byla by pro mě ještě větší motivace ukázat se před nimi (v klubu mu skončila smlouva). Ale to je jedno. Musíme porazit každého.“

A pak se vydat k cestě za medailí, že?

„Ano. Tohle je moje první mistrovství. Pamatuju, jak jsem byl malý a vyhrál se titul v roce 2010. Pak kluci ze Žďáru ( Vampola , Rolinek , Koukal) dovezli pohár k nám na náměstí a já se s nimi u něj vyfotil. Sním, aby se mi to povedlo taky. Ve čtvrtfinále ze sebe musíme vydat všechno.“

Zrovna dnes uplynulo 13 let od senzačního triumfu. I tehdy to byl tým bez velkých hvězd. Cítíte jistou podobnost s tím současným?

„Ztratili jsme Chýťu ( Chytil ) se Sedlem ( Sedlák ). Ale přijeli Zohy (Zohorna) s Lencem a hrají parádně. Máme Červuse ( Červenka ), Kubaldu ( Kubalík ), ale je pravda, že hvězdy nemáme. Zato máme tým. Bojujeme jeden za druhého. To je naše nejlepší stránka. My víme, že nevyhrajeme zápas o tři, čtyři góly. O to víc musíme bojovat a tlačit se do brány. Musíme dát hnusný gól, to mi u našeho týmu chybí. Furt se snažíme hrát na krásu. Velké zápasy rozhodují právě takové detaily.“

Sledujete, jak si vede váš krajan a spoluhráč z juniorských výběrů Martin Nečas ?

„Píšeme si a voláme každý den. Ale asi to budou mít těžké, když prohrávají 0:3 a Florida je v laufu. Ale přál bych mu to, aby Stanley Cup dovezl do Žďáru. Věřím, že to ještě otočí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:12. Krebs, 44:09. Myers, 59:25. Crouse Hosté: 22:06. Kaut Sestavy Domácí: Montembeault (Levi) – Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Fantilli, Glass, Lučić (A) – Quinn, Laughton (A), Crouse – Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli (C), McBain, Carcone. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Kubalík, Sobotka (A), Červenka (C) – Beránek, Černoch, Flek – Kaut, Zohorna, Smejkal – Lenc, Špaček, Voženílek – Chlapík. Rozhodčí Ansons, Stolc – Synek, Zunde. Stadion Arena Riga Návštěva 6420 diváků