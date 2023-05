Lauko otevřeně: Mrzí mě, že nesázíme na mladší. Řekl, proč se Zacha omluvil

Přál si být na šampionátu přímo u toho. Jakub Lauko dokonce na twitter vyťukal jasný vzkaz do dějiště MS. Hlásím se, pochopili všichni emotikon v jeho zprávě, která měla čtvrt milionu zhlédnutí. Ze štábu národního týmu přišla zamítavá odpověď. „Nejde jen o mě, ale je škoda, že nesázíme víc na mladší hráče. Tak, jak to dělají ostatní země,“ mrzí útočníka Bostonu, jenž se v historické sezoně amerického klubu dostal k porci 23 utkání. A zahrál si i v tolik propíraném play off, kde Bruins nečekaně zhasli na Floridě. V rozhovoru pro iSport Premium 23letý útočník prozradí i to, proč spoluhráč Pavel Zacha vrátil pozvánku na mistrovství světa. „Absolutně ho chápu,“ tvrdí trojnásobný účastník MS dvacítek.

Štve vás, že si na vás vedení reprezentace nevzpomnělo, anebo zůstáváte nad věcí?

„Nechci říkat, že jsem zklamaný nebo dotčený, protože ty jejich kroky chápu. Mám na mysli dodatečnou nominaci Radima Zohorny, který přiletěl do Rigy rozehraný z play off AHL. Znám ho, je to dobrý hokejista. To samé Radan Lenc, prošel kempem, byl v týmu dlouho v přípravě a je to ostřílený hráč. Spíš mě mrzí jiná věc.“

Jaká?

„V médiích pořád čtete vyjádření, jak nároďák se všemi hráči komunikuje, včetně kluků z AHL, nemluvě o NHL. A že jsou se všemi v kontaktu. Pokud budu mluvit za sebe, během sezony jsem neměl jediný telefonát, s nikým jsem nemluvil. V Bostonu jsem navíc odehrál přes dvacet zápasů, v historicky nejlepším týmu, který kdy hrál základní část NHL. Říkám, ani jeden telefonát a pak si jen přečtu, že o mě nemají zájem. To člověka zamrzí. O. K., nechtějí mě, beru to. Co vím, ani s Tomášem Noskem během roku nikdo nemluvil, až po vypadnutí Bostonu z play off.“

Velkou publicitu vyvolal váš tah, kdy jste se na twitteru přihlásil do služeb národního týmu. Hned poté, co vypadla dvojice Sedlák, Chytil. Bylo to míněno zcela vážně, anebo i s trochou recese?

„Šel jsem do toho. Kdyby mi zavolali, že mám přiletět, okamžitě se seberu a letím. Ale rozumím tomu, proč ukázali na Zohyho a Lencíka. Doufám, že šlo o dobrou volbu a kluci dojdou co nejdál.“

Kdo z reprezentace přesně reagoval na vaši internetovou přihlášku do Rigy?

„Po tom tweetu mi mluvčí týmu Ondra Kalát v uvozovkách poděkoval, že má díky mně o dost víc práce, že mu chodí spousta zpráv kvůli tomu. Ale myslel to v dobrém. Známe se dlouho, už z dvacítky. Já mu jen oznámil, že kdyby měli zájem, přijedu hned. Zájem druhé strany však nebyl. Víte, nejde jen o mě, ale i o další mladší kluky, kteří třeba prošli juniorskými reprezentacemi. Z mladých hráčů máme na mistrovství jen Martina Kauta. A tomu bude letos už čtyřiadvacet. Pokud se podíváte jinam, třeba na Slováky, mají v týmu šest hráčů okolo dvaceti let. Proč nemáme na mistrovství třeba Standu Svozila, který měl v kanadské juniorce skvělou sezonu a byl kapitánem stříbrné dvacítky?“

Asi se výkonem nelíbil.

„Myslím, že nejen já zastávám názor, že bychom měli národní tým postupně omlazovat. Podle mě to stejně cítí 95 procent lidí, kteří se pohybují v našem hokeji. Podívejte se na soupisky ostatních týmů, nikde žádné extra hvězdy nejsou, spíš mladší kluci.“

Snad krom Švýcarů.

„Ano, možná Švýcaři. Ti dotáhli asi to nejlepší, co mohou mít. Ale takoví Kanaďani přivezli vyloženě tým bez velkých hvězd NHL, řadu mladých kluků mají Švédové, Finové, tradičně Amerika. Například Leo Carlsson, osmnáct let, půjde teprve na draft a hraje prvního centra Švédům. My to máme jinak a nevím, co si o tom myslet. S kým se o tom bavím, málokdo chápe,