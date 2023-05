Slovensko končí. Žádné dárečky, slibovali Švýcaři. Pak hráli bez hvězd

Konec, Slovensko se do čtvrtfinále mistrovství světa nepodívá. V posledním duelu skupiny Lotyšsko skolilo v prodloužení Švýcarsko 4:3 a tým Craiga Ramsayho končí celkově devátý. „Nikdo nebude nikomu dávat dárečky,“ sliboval před zápasem švýcarský útočník Nico Hischier z New Jersey, ale sám pak dostal od trenérů volno. Stejně jako Nino Niederreiter z Winnipegu, Denis Malgin z Colorada i oba první brankáři Robert Mayer a Leonardo Genoni. Na Švýcary, kteří už měli první místo ve skupině jisté, se ale Slováci zlobit nemohou. Sami dobře vědí, kde a proč postup ztratili.

Lotyšsko v klíčové bitvě hnalo frenetické publikum, celý tým makal. „Výborný, co můžu říct? Super,“ radoval se Ralf Freibergs v rozhovoru pro Českou televizi. Obránce Litvínova, který v extralize hrával i za Zlín, Třinec a Kometu se blýsknul gólem i solidní češtinou. I když trochu peprnou.

„My to potřebovali, velmi těžký zápas, oni nedali nám nic. Nebylo to tak, že by nepotřebovali body a hráli na pi.u. Nebylo to tak. Velmi těžký zápas,“ řekl Freibergs. Švýcaři sice nehráli v nejsilnějším složení, ale i tak sahali po vítězství. Dvakrát dotáhli ztrátu a v 54. minutě zvyšoval matador Andres Ambühl na 3:2. Slovenská šance však žila pouze 70 sekund. Lotyšům k postupu stačil i bod.

„Už jsme se trošku těšili, když dali Švýcaři gól na 3:2, ale dopadlo to, jak dopadlo,“ hodnotil pro slovenské novináře brankář Stanislav Škorvánek. „Vyčítat si můžeme hlavně zápas s Kazachstánem (3:4 sn). I s Českem (2:3), kde jsme taky sahali na body. Mrzí to.“

Klíčový zápas slovenští reprezentanti sledovali na hotelu. „Nejdřív společně na pokoji. Když se to nevyvíjelo, tak už pak každý sám. Velká škoda. Dokázali jsme, že se silnějšími soupeři umíme zahrát, takže ve čtvrtfinále bychom nebyli bez šance. Ale to už se nedozvíme,“ dodal Škorvánek.

I zkušený trenér Craig Ramsay věřil, že Švýcaři duel zvládnou. „Vypadají a hrají opravdu velmi dobře, ale nemám rád, když jsme v pozici, že musíme fandit jinému týmu,“ říkal slovenským novinářům ještě před zápasem.

Sám si místo nervů vyrazil na procházku. A na pivo. „Už jsem viděl a odehrál hodně zápasů, musí jich být přes tři tisíce,“ usmíval se dvaasedmdesátiletý kouč. „Budu se procházet po městě a doufat v to nejlepší. Nebudu se pak dívat ani na výsledek, on mi ho někdo řekne...“

Pro Ramsayho, který slovenskou reprezentaci převzal po Zdeno Cígerovi a hrubě nepovedeném mistrovství světa 2017, to proti Norsku mohl být poslední zápas. Slovensku vrátil hokejovou tvář, začlenil spousty mladých talentů, vybojoval s ním senzační bronz na olympiádě v Pekingu. Kontrakt na další sezonu zatím nemá.

Ani to bezprostředně po zápase neřešil. „Teď na mě čeká pivo,“ zasmál se a odešel do trenérské kabiny. Do poslední chvíle věřil, že jeho tým ještě může hrát o medaili. „Vždycky věřím, že můžeme porazit kohokoliv,“ přitakal. „Problém bývá přesvědčit hráče, že to dokážou. Zase jsme tady měli mladé kluky, kteří hrají opravdu dobře. Ale naučit se vyhrávat, je těžké. Jestli dostaneme další příležitost, mohla by to být velká pomoc pro jejich sebevědomí.“

Nedostali. Slovensko na šampionátu končí. A řešit se podle všeho bude i nový trenér. „Za ty roky, co tady Craig je, jsme se zvedli,“ měl jasno útočník Miloš Kelemen. „Ať už na olympiádě, nebo i na mistrovství světa, kde jsme byli i krůček od semifinále. Hrajeme dobrý, rychlý hokej. Craig je fakt dobrý člověk.“