Poslední sbohem Štěpánkova kouče: Neplačte, že jsem odešel...

Ta bolest ze srdce sotva kdy odezní... Tenisový bard Radek Štěpánek (44) se dnes ve strašnickém krematoriu naposledy rozloučí se svým životním kámošem a letitým kondičním trenérem Markem Všetíčkem (†58), který minulé úterý zemřel.

„Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích věčnou vzpomínku si na mne zachovejte,“ stojí v epitafu, který na parte vybrala Markova manželka Tereza. Mezi pozůstalými, kteří na trenéra špičkových tenistů vzpomínají, je také syn Sam, bratr Tomáš s manželkou Evou a neteře Veronika a Natálie.

V tenisových kruzích stále nikdo nedokáže pochopit, proč si vzal pohodář »Všéťa« život. „Mára byl takový profík, že ať se dělo cokoliv, tak to moc nedával znát,“ pravil v rozhovoru pro Blesk tenista Radek Štěpánek.

„Věděl, že tam je pro toho hráče. I když mu třeba nebylo dobře anebo měl jako každý člověk nějaké starosti, nikdy to neovlivnilo jeho přístup k práci. U nás to nebyl jen vztah hráč – trenér. Stokrát jsme se na to oba mohli vyprdnout, ale nikdy jsme to neudělali, ani jeden, ani druhý. Protože to prostě bylo něco víc,“ zavzpomínal tenisový šampion na svého kamaráda, kterému teď musí dát poslední sbohem.