Pompézní oslava padesátin Šmicera: Zpívánky s hvězdami a šokující dárek!

Bylo pořádně veselo! Legendární fotbalový záložník Vladimír Šmicer ve čtvrtek slavil půl století. A byl by hřích to přejít bez pořádné párty, První český vítěz Ligy mistrů byl během svého velkého dne obklopen celebritami a na sociálních sítích se pochlubil úžasným dárkem!

Seznam hostů na Šmicerově oslavě se hemžil slavnými jmény. Na oslavu kulatin dorazil například zpěvák Vojta Dyk , Matěj Ruppert nebo někdejší kolega z oboru, Tomáš Ujfaluši . Na sociálních sítích se pak objevilo video, jak oslavenec po boku obou zpěváků zpívá legendární píseň Karla Gotta »C'est la vie«.

Chybět ale nemohl ani narozeninový dárek. A v tomto ohledu se hokejistovi Jiřímu Hudlerovi dokonale povedlo vyrazit Šmicerovi dech. Sehnal mu totiž dres hokejového útočníka Maria Lemieuxe , na který jeden z nejlepších hokejistů NHL dokonce přidal věnování a přání k 50. narozeninám.

Je zřejmé, že Hudler patří mezi ty, kteří umí dokonale naslouchat a vědí, že by jejich kamarádům mohlo udělat radost. Šmicer o Lemieuxovi mluvil mimo jiné i v jednom z rozhovoru pro iSport a přiznal, že kanadský hokejista je jedním z těch, se kterými by klidně rád strávil dvanáctihodinový let: „Možná s Mariem Lemieuxem , toho jsem obdivoval. Anebo ještě spíš s Ivanem Lendlem . Tenis mám rád a on má hodně inspirativní příběh. Byl to první pořádný profík, kterého pak napodobovali ostatní sportovci,“ pravil před lety.

Tehdy ještě netušil, že mu hokejová legenda zprostředkovaně bude gratulovat k narozeninám.