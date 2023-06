Djokovič po kontroverzním vzkazu opět středem dění: Na omluvu zapomeňte!

Kontroverze přitahuje stejně jako tenisové úspěchy. Hvězdný Novak Djokovič (36) koncem května pobouřil část veřejnosti svým vzkazem, který po výhře v úvodním kole French Open nad Američanem Aleksandarem Kovacevicem (24) napsal na kameru rozporuplný vzkaz ohledně Kosova. Někteří čekali, že se za zatáhnutí politiky do sportu omluví. Jenže to se hodně spletli!

„Kosovo je srdcem Srbska. Zastavte násilí,“ napsal Djokovič na objektiv kamery. Téměř ihned poté se kolem zpochybnění nezávislosti samostatného státu strhla na sociálních sítích lavina kritiky na hlavu srbského tenisty.

V podobných případech většinou následuje omluva ze strany sportovce, jenže „Djoker“ zkrátka dělá věci po svém. „Uvědomuju si, že dost lidí v tomhle se mnou nesouhlasí, ale je to tak, jak to je. Za svým výrokem si stojím,“ prohlásil skálopevně podle tiskové agentury AFP. „Klidně bych to řekl znovu, ale nemusím. Můj postoj už znáte,“ doplnil po triumfu ve druhém kole na Roland Garros proti Maďarovi Mátronu Fucsovicsovi (31).

Djokovič mimo jiné obhajoval svůj výrok i v srbských médiích, kde uvedl, že Kosovo je srbská bašta, centrum jejich víry a nejdůležitějších historických událostí. Jeho táta Srdjan z Kosova pochází a celá rodina tenisty má k regionu silný vztah. V polovině května navíc uvedl, že by v Kosovu rád nechal pokřtít své děti. Kosovská tenisové federace žádala od ATP, ITF i French Open pro vítěze 22 grandslamů trest. Ten ale francouzští pořadatelé odmítají.

Spor mezi Kosovem a Srbskem je známý dlouhé roky. Tak proč Djokovič napsal provokativní vzkaz až nyní? Momentálně totiž na severu Kosova, kde žije poměrně dost Srbů, zuří nepokoje kvůli výsledku komunálních voleb, které ovládli starostové z albánských stran. Konflikt začátkem týdne vyeskaloval až do takové míry, že 25 příslušníků mezinárodních jednotek KFOR utrpělo zranění. Po odmítání vakcíny proti onemocnění Covid-19 a incidentu, kdy se otec světové trojky fotil se zastánci ruského režimu během letošního Australian Open má tak rodák z Bělehradu další vroubek, za který se ale jen tak neomluví.