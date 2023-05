Částečná úleva pro Salače: Dopadli zloděje, který mu vykradl auto, ale...

Rychlost je pro něj v životě zásadní věc. Na závodních okruzích sviští Filip Salač (21) o sto šest. Nyní ale v případě českého motocyklového jezdce závodili policisté, konkrétně s časem. Poslední dva týdny se snažili vypátrat zloděje, který nadanému jezdci vykradl auto. A podařilo se! I tak je ale účastník Moto2 zklamaný.

Ke krádeži došlo 8. května v luxusní Pařížské ulici, konkrétně po 22. hodině. Zloděj vysklil okno Salačova Mercedesu a vzal batoh, ve kterém se nacházely platební karty, peněženky nebo cestovní pas. Dále zmizely sportovní hodinky, desky s daty ohledně závodů nebo make-up jeho polovičky Markéty Mörwickové. Talentovaný závodník to zjistil poté, co se k autu vrátil společně se svou přítelkyní. Chtěli si udělat hezký večer před odjezdem do Francie, kde ho čekal závod.

„Po návratu z tréninku v Mostě jsme byli s přítelkyní na poslední večeři před odjezdem do Le Mans. Dojedli jsme po desáté hodině večer a ještě jsme se šli projít na Staroměstské náměstí,“ líčil Salač webu TN.cz. „Normálně parkuji na Pařížské ulici a nenapadlo mě, že když tam kolem desáté budu stát, a to ještě v hodině, kdy chodí dost lidí, že bude někdo schopný rozbít mi okno a vybrat věci z kufru. Když jsme přišli z procházky a sedali do auta, tak bylo rozbité levé zadní okno,“ doplnil motorkář, který závodí s číslem 12.

Odcizené talismany

Zmizelé věci s vysokou finanční hodnotou ale nejsou to nejhorší, co bylo odcizeno. Mimo jiné dotyčný vzal i talismany, ke kterým má rodák z Mladé Boleslavi citový vztah. „Měl jsem tam i talismany, které s sebou vozím již od roku 2014. To mě mrzí hodně. Jsem dost pověrčivý a procestovalo to se mnou celý svět,“ smutnil Salač. Zároveň dodal, že talismany neměly pro zloděje žádnou hodnotu. O co konkrétně se mělo jednat? Podle slov závodníka se jednalo o kameny z asijského trhu. Měl je u sebe pro štěstí. „Já vím, že je to blbost, ale pro mě to mělo velkou osobní hodnotu. To mě nejvíc mrzí,“ dodal.

Částečnou úlevu tak Salač aspoň pocítil v moment, kdy se dozvěděl o dopadení pachatele, kterého policisté vypátrali díky kamerovým záznamům. Viník se ke všemu přiznal. Sedmačtyřicetiletému kriminálníkovi nyní hrozí až pět let vězení, kde už v minulosti byl. V trestním rejstříku totiž má už dvacet záznamů a vězení opustil loni v prosinci.

„Mám radost, že policie chytila pachatele. Odvedla dobrou práci,“ pochvaloval si jezdecký talent práci policie. „Bohužel se ty věci ještě nenašly. Pachatelé se toho asi zbavili, ale s tím jsem počítal. Jsem aspoň rád, že jestli dopadne soud, tak bude o takovéhoto člověka méně,“ doufá Salač.