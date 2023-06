V pozoru jsou nejen fanoušci, ale i policisté! Už ve středu do českého hlavního města dorazí kluby Fiorentina a West Ham, které se spolu utkají ve Fortuna Aréně ve Vršovicích. Oba celky přitom mají v kádru české hráče a nejen proto se očekává velký zájem ze strany fotbalových fandů. Policie tak nechce nic podcenit a aby zabránila nepříjemnostem, s předstihem oznámila, jaká opatření se chystají.

„Na bezpečnostním opatření, jehož cílem je především bezproblémový průběh celé akce, se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, dopravní, cizinecké policie a kriminální služby. Také členové antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky spolu s kolegy na koních, psovodi a letecká služba,“ informovala policie, která nechce nic podcenit.

Fotbalové utkání se odehraje ve středu, ale strážci zákona budou monitorovat pohyb fotbalových fanoušků už několik dní předem. „ V této souvislosti je potřeba upozornit občany, návštěvníky metropole a hlavně motoristy na velká dopravní omezení spojená s tímto utkáním. Ve středu 7. června budou v deset hodin otevřeny FAN zóny West Hamu na Letné a Fiorentiny na Výstavišti. Vzhledem k předpokládanému počtu fanoušků obou týmů v řádech tisíců, je velmi pravděpodobné, že v okolí těchto zón budou v průběhu dne možné dopravní komplikace. Ty lze předpokládat i při jejich přesunu směrem k fotbalovému stadionu v Edenu v průběhu dne. Kdy začátek fotbalového klání je stanoveno na 21:00 hodin,“ stojí v prohlášení.

Ve středu pak také dojde k uzavření několika cest, mezi kterými budou ulice U Slavie a U Vršovického hřbitova (od 14:00 do cca 4:00), Vladivostocká až po ulici Amurská (od 8:00 do cca 4:00) a Vladivostocká až po Kubánské náměstí (od 14:00 do cca 4:00).

„V ulicích Gruzínská, Jerevanská, Kišiněvská, Amurská, Krasnojarská a Užocká bude zaveden obousměrný provoz,“ informoval policejní mluvčí Jan Rybanský, podle kterého budou provoz v těchto lokalitách budou usměrňovat policisté z oddělení řízení dopravy.

Policisté také připomněli, že podle zákona není možné použití pyrotechniky na stadionu, ale ani mimo něj. „Její případné použití pak bude řešeno na místě,“ uvedla policie. Stadion své brány otevře fanouškům v 18.00, ale vzhledem k tomu, že u vstupu budou pořadatelé návštěvníky kontrolovat, vyplatí se vyrazit na místo s dostatečným předstihem.

Pro české fanoušky se jedná o atraktivní zápas nejen kvůli tomu, že budou moci vidět legendární zahraniční kluby aniž by opustili svou domovinu, ale také protože uvidí v akci tuzemské fotbalové reprezentanty. S Kladiváři přicestují do Prahy Tomáš Souček (28) a Vladimír Coufal (30), s italským celkem pak dorazí Antonín Barák (28).