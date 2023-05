Tvrdík vyhlíží tři prodané syny Edenu. Souček: Celé Česko bude stát za námi!

Bude to jeden z největších zápasů, který se na klubové úrovni kdy v Česku hrál. Na finále Konferenční ligy do Prahy přiletí West Ham United a Fiorentina, takže zároveň půjde o sraz slušné části reprezentace, přímo na hřišti totiž mohou o trofej bojovat rovnou tři Češi.

„Vracím se domů,“ radoval se po vyhrané semifinálové odvetě Tomáš Souček. „Byl to jeden z nejtěžších zápasů mé kariéry. Věděl jsem, že finále je v Praze a bylo těžké na to nemyslet. Vloni se nám nepodařilo udělat poslední krok, ale teď všichni chceme trofej,“ těší se při vzpomínce na loňské vypadnutí v semifinále Evropské ligy.

Do Prahy zve i anglické fanoušky. I když to možná ani není potřeba, do Prahy by chtělo tolik fanoušků Hammers, že by Eden bez problémů vyprodali celý sami, přitom budou mít k dispozici jen část stadionu.

„Je to nejlepší město na světě. Všem anglickým fanouškům se tam bude líbit. Vím, že to není velký stadion, ale je skvělý. A těší se tam na West Ham! Od té doby, co jsme s Vladem (Coufalem) přišli, sledují ho a budeme mít za zády celou Českou republiku,“ sliboval po zápase.

To možná ještě netušil, že česká dvojice z východního Londýna nebude v Edenu jediná se sešívanou minulostí. Druhé semifinále mezi Fiorentinou a Basilejí totiž rozhodl v prodloužení Antonín Barák a zadělal na druhou várku autobusů a letadel, tentokrát z jihu. „Praha volá, pojďme si to užít!“ napsal v noci na Instagramu.

Kompletní česká trojice, jak Souček s Coufalem z Londýna, tak Barák z Itálie, navíc má sešívanou minulost a Slavia na jejich prodejích slušně vydělala. Teď se aspoň na jeden zápas zase ukážou v Praze „Tome, Cufe, Tondo, vítejte doma! Neskutečné finále EKL v Edenu!“ tweetoval Jaroslav Tvrdík. Uskuteční se 7. června.