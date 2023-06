Šilhavý řekl, proč vynechal Baráka: Jeho chování nebylo správné

Proč jste do nominace nezařadil Antonína Baráka?

„Není to ze zdravotních důvodů. Hovořil jsem s ním včera, abych mu oznámil, že tentokrát v nominaci chybí. Chápeme, že kolem jeho nenominace bude spousta diskuzí. Mluvili jsme s ním několikrát na posledních srazech, říkali jsme mu, jaké věci se nám nelíbí, jaké je třeba zlepšit. Chování v týmu z pohledu Tondy nebylo úplně správné, dospělo to k takovému rozhodnutí, že jsme ho teď vynechali na sraz, který nás čeká. Tým máme založený na soudržnosti, prezentujeme se tím pořád, čtvrtfinále na posledním mistrovství Evropy je toho důkazem. Tým je naše nejvyšší hodnota.“

Bylo těžké se takhle rozhodnout?

„Proto je to takhle diskutované. Dlouho jsme se rozhodovali. Nebylo to tak, že Tondu nevezmeme a hotovo. Zvažovali jsme to, ale dospěli jsme k tomu i kolegy kolem, co se podílejí na nominaci. Shodli jsme se, že to takhle cítíme. Proto jsme to takhle udělali. Každý hráč má možnost svou nominaci nebo nenominaci ovlivnit formou, výkonem, musí také dodržovat týmová pravidla. Nikdo ale nemá do budoucna dveře zavřené.“

Můžete specifikovat, jaké chování vám u Baráka vadilo?

„To bych nekomentoval. Máme interní pravidla, kterými se řídíme. Nerad bych to odhaloval do médií.“

Diskutoval jste to dopředu s nejzkušenější osou týmu?

„Nechceme hráče dostávat do role, že se jich budeme ptát, zda jsou spokojení s tím nebo s tím, to určitě ne. Komunikace s hráči probíhá neustále. Nebudu ale říkat, že ten je pro někoho, ten pro někoho jiného, to se určitě nehodí. Tomáš (manažer Pešír) to s panem předsedou probírali, měli jsme schůzku, vysvětlovali to a o všem ví. Zodpovědnost za konečnou nominaci ale je na mně.“

Šlo také o to, že se vám Barák do týmu nehodí z taktických důvodů?

„Asi takhle. Tonda je dlouho v Serii A, to je úctyhodné. Odehráli jsme poslední domácí zápas s těžkým soupeřem (výhra 3:1 s Polskem). Tondovi jsme vysvětlovali, že do zápasu jdeme s nějakým záměrem, taky v něm nenastoupil od začátku. Zápas jsme zvládli. Výsledek ani výkon určitě nezáleží na jednom hráči. Bavili jsme se s ním na předešlých srazech i o sportovní stránce. Se svou zkušeností a kvalitou bychom od něj předpokládali větší přínos pro tým.“