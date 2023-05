West Ham blízko Prahy, v Anglii se zlobí: Kapacita na finále? Směšné

Urvali to! Fotbalisté Bayernu Mnichov se po penaltovém rozstřelu radují z vítězství v Superpoháru. • EPA

Tomáš Souček dostal velkou ránu do hlavy • profimedia.cz

West Ham vyhrál úvodní duel semifinále KL a je blízko postupu do finále v Praze. Ale v Anglii už se řeší nízká kapacita Fortuna Areny... • koláž iSport.cz

Ve čtvrtek udělali významný krok ke splnění odvážného cíle. Fotbalisté West Hamu, za které odehrál celé utkání kapitán české reprezentace Tomáš Souček, zvítězili v úvodním semifinále Konferenční ligy 2:1 nad AZ Alkmaarem. Před odvetou v Nizozemsku mají dobře našlápnuto do finále v Praze. V případě postupu už na Ostrovech řeší ožehavé téma – nízkou kapacitu stadionu v Edenu.

Duel v Londýně zaplnil olympijský London Stadium, souboj s AZ Alkmaar sledovalo téměř 60 000 diváků. Zajímavé semifinále domácí otočili na konečných 2:1 v závěrečné půlhodině, k vyrovnání výrazně přispěl vyhranou hlavičkou i Tomáš Souček. Krásná reklama na fotbal, jaká nalákala na pohárovou odvetu i na vyústění Konferenční ligy v Praze, kde ve středu 7. června proběhne finále.

Po čtvrtečním duelu už se řešil možný boj o celkové prvenství. V Anglii vidí jako problém, že do Fortuna Areny v Edenu se vejde maximálně dvacet tisíc diváků, což je oproti stánku West Hamu pouze třetinová kapacita. Vzhledem k oblíbenosti Prahy u britských turistů i fotbalových fanoušků je pravděpodobné, že v případě postupu „kladivářů“ přijedou Součka a spol. podpořit ve velkém počtu.

„West Ham uloží Alkmaar v odvetě do postele a dostane se do finále,“ vyjádřil se po čtvrtečním klání na stránkách BBC Glenn Murray, někdejší útočník Brightonu. „Ale jsem hodně zklamaný, když slyším, že Fortuna Arena v Praze pojme pouze 20 000 lidí. Jde o novou evropskou soutěž, loňské vítězství AS Řím dalo Konferenční lize sílu, jakou potřebovala. Ale mít finále před 20 000 lidmi je směšné rozhodnutí,“ zlobil se.

Lidé na Ostrovech jsou z Premier League zvyklí na zcela jiné stadiony, kapacity i návštěvy. Zvlášť, když zrovna West Ham se pyšní ohromnou základnou fanoušků. „Dát finále na stadion pro 20 000 lidí dokazuje způsob, jakým někteří o soutěži (Konferenční lize) přemýšlí, zda jim zrovna tohle dává smysl. Na menším stadionu ji nelze propagovat tak, jak by chtěl West Ham nebo UEFA. London Stadium byl ve čtvrtek plný skvělých fanoušků, vytvořili mimořádnou kulisu. Evropské finále potřebuje větší platformu,“ přidal se James Collins, někdejší obránce West Hamu.

Pro celé Česko i Prahu bude červnové finále velkým svátkem. Obzvlášť, když má do finále nakročen West Ham se dvěma reprezentanty (Vladimír Coufal proti Alkmaaru nenastoupil kvůli zranění), ve druhém semifinále bude chtít otočit domácí prohru 1:2 v souboji s Basilejí favorizovaná Fiorentina, kde působí další reprezentant Antonín Barák.

Na zápas se ale dostane jen hrstka těch, kteří budou chtít finále vidět přímo na stadionu v Praze. „Finalisté nedostanou k dispozici ani deset tisíc lístků, nějaká část zůstane pro potřeby UEFA. Když zvážíte počet fanoušků West Hamu, finále bude jen pro úzkou část z nich. Dokážu si představit, jak budou ostatní zklamaní,“ dodal Alistair Bruce-Ball, komentátor na stanici BBC.

V první řadě musí West Ham do finále postoupit, odveta se hraje za týden ve čtvrtek. West Ham touží po získání první velké trofeje od roku 1980, kdy ovládli domácí FA Cup. „Získali jsme drobné vedení, ale nic víc,“ krotil vášně trenér „Hammers“ David Moyes. „Byla to náročná noc, jsem spokojený s tím, jak jsme si vedli v ofenzivě, poučili jsme se z minulé sezony,“ narazil na minulý ročník, kde West Ham vypadl v semifinále Evropské ligy proti Frankfurtu. „Zvládli jsme velké vítězství proti Manchesteru United a teď znovu zvítězili 2:1 v prvním semifinále. To je skvělé, ale ještě před sebou máme příští týden hodně práce.“

Pokud West Ham odvetu zvládne, v Anglii se stane dějiště finále ještě silnějším tématem. V Česku naopak může otevřít debaty o stavbě většího, národního stadionu, který by i kapacitně splňoval nejvyšší evropská kritéria. Praha je lákavou destinací, v Edenu se už v roce 2013 odehrál Superpohár mezi Chelsea a Bayernem.