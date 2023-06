Alexander Zverev bavil na tiskovce: Čtyři hodiny sexu denně?!

Přezdívku „lev“ si vzal německý bouřlivák Alexander Zverev za svou se vším všudy! Během pozápasové konference vtipně vyjádřil svou otevřenost vůči životnímu stylu krále zvířat, který je plný jídla, spánku a sexu.

Tenisový profesionál Alexander Zverev, současná 27. na okruhu ATP a olympijský vítěz z Tokia, je již ve čtvrtfinále French Open popáté za 5 let. V Paříži se utkal s Grigorem Dimitrovem, tedy s expřítelem bývalé superstar Marie Šarapovové, kterého porazil zdánlivě hladce 3:0 na sety. Navzdory jednoznačnému skóre, Němec čelil urputnému vzdoru Bulhara, když v posledním setu promarnil vedení 3:0, než se vzpamatoval a zápas uzavřel v čase 2:17.

V souvislosti s jeho přezdívkou se ho na tiskové konferenci po náročném duelu jeden z reportérů ptal, jak vlastně takový lev spí. Zverev na tento dotaz zareagoval velmi pohotově: „Lev spí 18 hodin denně, 4 hodiny sexuje a 2 hodiny jí. Nezní to tak špatně, abych byl upřímný," smál se. .

Poté však zvážněl a zhodnotil svůj herní progres v poslední době: „Jsem nesmírně spokojený s tím, jak jsem hrál. Teď jsem ve čtvrtfinále, to je neuvěřitelné. Poslední měsíce jsem tvrdě pracoval, to se mi líbí. Chtěl jsem se vrátit na svou starou úroveň a doufám, že to takhle bude pokračovat.".

Se svým výkonem očividně moc spokojený nebyl, protože se po zápase vrátil na hřiště a ještě 20 minut potrénoval své podání. „Když to bylo ve třetím setu 3:0, ztratil jsem koncentraci a flákal to. To se nesmí stát,“ nechal se slyšet letošní čtvrtfinalista French Open.

Je sex tajemstvím současného úspěchu Zvereva? Na French Open si Alex musí nechat zajít chuť. Jeho současná přítelkyně Sophia Thomalla je totiž momentálně v Thajsku, kde natáčí reality show pro německou televizní stanici RTL.

Každopádně kolem Zvereva panuje zvláštní aura. Kdysi byl obviněn za údajné domácí násilí vůči bývalé partnerce Olze Šarypovové, kterou měl podle nepotvrzených obvinění dusit polštářem. Tuto kauzu vyšetřovala tenisová organizace ATP, která ji však odložila kvůli nedostatku důkazů a Zverev byl očištěn. Rok předtím však musel řešit incident, kdy napadl rozhodčího. Zdá se tedy, že je Zverev pořádné „kvítko“!

Pokud by dokázal porazit Etcheverryho, utká se s vítězem vysoce očekávaného střetu mezi Holgerem Runem a Casperem Ruudem. Dostane se „Lev“ do semifinále French Open potřetí za sebou? To ukáže až čas.