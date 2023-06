Muchová je v semifinále Roland Garros! Rusku přehrála ve dvou setech

Rodiče aplaudovali na tribuně, kouč Emil Miške a kondiční Jaroslav Blažek mohli také jásat. „Co říct, jsou to tu nádherné dva týdny. Jsem ráda, že jsem pořád v turnaji, moc si to užívám,“ vyprávěla Muchová po zápase, který trval 98 minut.

Pokud existovaly obavy, jak Muchová zvládne první životní vystoupení na Chatrierově stadionu, rozptýlila je šestadvacetiletá Češka briskně. Od prvních chvil si vedla jak otřískaný mazák. Vyhrála osm z prvních devíti výměn, za 13 minut vedla 3:1 a na dvorci pro patnáct tisíc diváků si hověla jak doma v obýváku. Prořídlé tribuny se potleskem a výkřiky „allez, allez“ snažily vybudit Pavljučenkovovou, na úvod o poznání horší hráčku. Tu vzkřísil pátý dlouhý game, v němž smazala pět českých brejkbolů a Muchová mohla litovat, že z převahy nevytěžila víc, jelikož už za chvíli prohrávala 3:4.

Opět se však dokázala dostat nahoru, a i když na první pokus za stavu 5:4 set nedopodávala, druhou příležitost už si nenechala ujít a po 56 minutách urvala vstupní sadu po zásluze 7:5. Výrazně víc chybující Pavljučenkovová odešla do šatny a musela si zdůrazňovat, že ve třech předešlých kolech už dokázala uspořádat comeback ze stavu 0:1 na sety.

Myšlenky na ruské povstání však precizní Muchová uhasila rázně. Rychlým brejkem na startu druhé sady se znovu dostala do výhody a bylo evidentní, jak bere jednatřicetileté Rusce víru. Což se také projevilo rychlým vedením 5:1, odkud byl už kousek k využití druhého mečbolu, na který vyslala Pavljučenkovová forhend do autu. 29 nevynucených chyb Rusky oproti 15 českým, to byl největší rozdíl.

Muchové zatím hraje vše do karet. Stala se vůbec první semifinalistkou, do čtvrtečního utkání má dost času na regeneraci, což je pro ni vždy klíčové. Navíc nepůsobí vůbec rozbitě, v pěti utkáních nestrávila na kurtu ani devět hodin. Tohle může být ještě velmi zajímavé…