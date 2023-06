Japonka přišla o body i prize money. A Bouzková o pověst milé slečny

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ani Karolína Muchová neměla po postupu do čtvrtfinále Roland Garros tak početné publikum na tiskové konferenci jako Marie Bouzková. Jméno české tenistky se dostalo do zpráv po celé planetě. Kontroverzní konec deblového utkání 3. kola, v němž si česko-španělský pár kamarádek Bouzková, Sara Sorribesová vyvzdoroval diskvalifikaci soupeřek, zvedl v tenisovém světě vlnu emocí. A ne že by se vítězkám tleskalo…

Reakce na velmi přísné vyloučení za to, že Miu Katóová ve snaze pomoci sběračům volně odpálila tenisák bekhendem na druhou stranu sítě a nešťastně trefila podavačku míčů, byly vášnivé.

Maličká Japonka Katóová se na sociálních sítích ještě v neděli v noci kála. „Upřímně se omlouvám sběračce, mé spoluhráčce Aldile (Sutjiadiové), celému týmu i našim fanouškům za dnešní malér. Bylo to naprosto neúmyslné. Výsledkem je, že jsem byla potrestána od Roland Garros odebráním prize money i bodů,“ uvedla Katóová, jež tak přišla o polovinu ze 43 000 eur za 3. kolo (508 000 korun).

„Šílené rozhodnutí, vážně vás lituji a hodně hráček (evidentně s výjimkou Marie a Sary) vás podporuje,“ odepsala jí francouzská veteránka Alizé Cornetová.

Bouzkové se Sorribesovou je vyčítáno, že přestože umpirový sudí 31. deblistku žebříčku z Japonska zprvu jen potrestal napomenutím a hodlal nechat běžet zápas dál, Češka se Španělkou přestaly hrát a dožadovaly se prošetření incidentu. „Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml toho, co se stalo. Že ta holka tam pak ještě patnáct minut brečela. Pak už jsme to nechaly na něm,“ vysvětlovala Bouzková po utkání, jehož první set vyhrál její pár 7:6 a v tom druhém ztrácel 1:3.

Fanoušci se ale pozastavili nad tím, že když měly Bouzková se Sorribesovou takovou péči o stav plačící sběračky, proč se na ni ani jedna nešla podívat a nezeptala se, jak dívce je. Vyčítali jim, že se při čekání na verdikt supervizora na lavičce smály. „Tohle nebude v šatně přijato dobře,“ zněl jeden z mírnějších komentářů.

S podivem bylo přijato i vysvětlení supervizora, který diskvalifikaci zdůvodnil tím, že došlo ke zranění sběračky. O tom se ale dalo hovořit velmi těžko, dívka ve věku cirka druhého stupně základní školy plakala s největší pravděpodobností z úleku z rány a stresu z toho, že se nečekaně a nedobrovolně stala středem pozornosti.

Údiv vzbudil i fakt, že ačkoliv měli například novináři v tiskovém centru možnost přehrát si na monitoru celý incident znovu a znovu, supervizor se na událost pouze vyptával zúčastněných a verdikt vynesl bez zhlédnutí záznamu. To vše v roce 2023 v éře VAR a dalších moderních technologií.

Bouzková byla do této chvíle brána za jednu z nejoblíbenějších na okruhu. V roce 2020 ji ostatní hráčky zvolily vítězkou Karen Krantzcke Award, ceny pro nejoblíbenější a nejférovější tenistku na okruhu. „Myslím, že je důležité mít v tenise normální vztahy. Nedělala bych z něj nepřátelské prostředí, jak to má pár hráček ve zvyku. Pořád je to jen sport,“ komentovala to tehdy. Osmkrát jako rekordmanka Petra Kvitová ho zřejmě nedostane…