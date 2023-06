Kolem Shakiry a Hamiltona se stahuje smyčka: Prozradila jejich vztah košile?

Jak tyhle spekulace vyvrátí? Sotva se Shakira (46) přestěhovala do Miami, vypadá to, že nové prostředí jí pomohlo také zapomenou na staré rány po rozchodu s Gerardem Piquém (36). Teď už je hudebnice zase samý úsměv a fanoušci si začínají být jistí, že k tomu pořádnou dávkou přispěl závodník Lewis Hamilton (38). Domnělý pár teď těmto konspiracím navíc nahrál na smeč!

Nějak moc náhod na dva lidi! Tak by se dalo shrnout dění v uplynulých týdnech mezi zpěvačkou Shakirou a pilotem Formule Lewisem Hamiltonem. Od chvíle, kdy se setkali na Velké ceně v Miami se zdá, že to mezi nimi pořádně jiskří. Slavný Brit vyzvedl Shakiru u jejího sídla se svými kamarády a vzal ji na projížďku lodí. Mimo to také vyrazili na večeři, ze které vznikla footgrafie, na niž sedminásobný mistr světa Shakiru něžně drží kolem pasu. A po tom všem navíc Kolumbijka dorazila zpátky do Barcelony!

Léta tady sice žila po boku otce svých dvou synů Gerardem Piquém, ale poté, co se bývalý fotbalista prokázal jako velký nevěrník lačnící po mladé krvi se zpěvačka zdekovala a z města, které pro ní bylo mnoho let domovem, ale nakonec zanechalo bolestivou pachuť odletěla. Vrátila se až ve chvíli, kdy se v Katalánsku objevil i Lewis. Náhoda? Rozhodně ne poslední!

Shakira si závod rychlých strojů dorazila prohlédnout přímo na okruh, ze kterého fanouškům poslala zdravici. A set sakramentsky jí to seklo! Na závodiště byla oblečená do minisukně a barevné košile, která byla sotva zapnutá. Navíc byla z dílny Vesrace a její cena je zhruba 26 tisíc korun. Na skutečnost, že zpěvačka vynesla takovýto kousek navíc upozornila i sama módní bohyně Donatella: „Vypadáš ve Versacem úžasně, Shakiro!“ chválila hudební divu slavná Italka.

Fanoušci si nicméně všimli jednoho zajímavého detailu. Není to totiž úplně tak dávno, kdy byl Lewis Hamilton na poslední módní přehlídce značky Versace. Že by své milé pořídil veselou košili, ve které se mu Shakira přijela ukázat?