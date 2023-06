Po útěku od Shakiry se rychle otrkal: Piqué zamýšlí svatbu s Clarou?!

Myslí to vážně? Mámu svých dětí si Gerard Piqué (36) nevzal za celou dobu vztahu, ale vypadá to, že k oltáři se přeci jen projde! Po jeho boku ale nebude Shakira (46), nýbrž jeho nová láska Clara Chia Martiová (24). Španělská média o tomto scénáři začala spekulovat poté, co byl pár viděn v klenotnictví, kde řešili prsten...